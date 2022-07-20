الفائزة بجائزة البكالوريا الدولية: لم أكن أتوقع هذه النتيجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت يارا حمادة، الفائزة بجائزة البكالوريا الدولية، إنها ترى عدم وجود طريقة معينة في المذاكرة لكنها تنصح دائما بالتكرار عند المذاكرة لأن هذا يثبت المعلومة في العقل، نافية تحديدها ساعات معينة للمذاكرة أو المذاكرة لوقت طويل لأن أهم شيء الاستيعاب والفهم، خاصة أن الأسئلة لا تعتمد على الحفظ ولكن على التحليل والقياس والمقارنات وهذا يحتاج إلى طالب فاهم وليس مجرد حافظ للمعلومات ويرددها باستمرار.

نصف اليوم في الدراسة

وأضافت «حمادة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أن نصف يومها كان في المدرسة بسبب الأنشطة المتعددة، وكانت تذاكر باقي اليوم المواد الستة التي درستها وتم تقسيمها على ترمين، مشيرة إلى أنها كانت تدرب على كرة السلة باستمرار لثقل مهاراتها والمحافظة على نشاطها البدني بجانب دراستها المستمرة للمواد الستة التي تم تقسيمها إلى مواد متقدمة ومواد عادية من أجل زيادة مهارات الطالب الإبداعية وتثقيفه.

توقعاتها قبل النتيجة

وتابعت الفائزة بجائزة البكالوريا الدولية: «درست ماث وكيمياء وعربي وكنت سعيدة إني درست العربي رغم أنه مادة مش سهلة، وأنا مكنتش متوقعة إني أجيب مركز متقدم بس كنت بشتغل على ده عشان أجيب درجات عالية، بس يوم النتيجة سيبتها على الله، وأنا طول عمري بجيب أرقام متميزة ونفسي أدخل طب بس مقررتش تخصص إيه وأتمنى التوفيق من ربنا دايما».