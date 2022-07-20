نصائح لتفتيح البشرة السمراء.. 5 خطوات منزلية هي الحل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العناية بالمظهر الخارجي والبشرة أمر تحرص عليه كل فتاة وسيدة، فيما تأتي الرغبة في تفتيح البشرة السمراء بشكل خاص من قبل العديد من الفتيات، لذلك عادة ما يبحثن عن وسائل بسيطة وسهلة تساعدهم في تحقيق الأمر.

ويمكن تفتيح البشرة السمراء من قبل بعض الخطوات البسيطة، وغير المكلفة، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة «تايمز» الهندية.

تفتيح البشرة السمراء في خطوات

ويمكن تفتيح البشرة السمراء من خلال النقاط التالية:

1- الحصول على قسط كافي من النوم

يمكن لقلة النوم أن تعبث ببشرتك ووجهك لأن جسمك يحتاج من 7 إلى 9 ساعات من النوم بشكل يومي، فخلال وقت النوم، يعزز جسمك تدفق الدم إلى الجلد مما يعني أنكِ تستيقظين بتوهج صحي، ولكن إذا لم تحصلين على قسط كافٍ من النوم، فقد تبدو بشرتك باهتة ومتعبة، إلى جانب ظهور الهالات السوداء أيضًا.

2- تناول كمية كبيرة من المياه

يجب أن تشربي كميات كافية من الماء للحصول على بشرة رطبة ونضرة، فينصح خبراء التجميل بأنه ينبغي الخصول على ما لا يقل عن لترين من الماء خلال اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم، وتحسين صحة أنسجة البشرة من خلال طرد السموم.

3- ترطيب البشرة

يجب ترطيب بشرتك باستخدام مرطب يومي أو زيت للوجه مرتين في اليوم، حيث سيساعدك ذلك على ترطيب البشرة، والتخلص من الجلد الجاف والمتقشر ويجعل بشرتك تبدو مشرقة.

4- ماسك زيت لبزيتون والعسل

فقط اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من العسل، وضعي المزيج على بشرتك ودلكيها لبضع دقائق، فإذا كانت بشرتك دهنية، أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون، ومن ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

5- ماسك قشر البرتقال

اطحني قشور البرتقال الطازجة مع الحليب البارد وضعي المعجون على وجهك ورقبتك، وكرري استخدام هذا الأمر مرتين في الأسبوع.