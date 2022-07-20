حتى لا تلقى مصير طفلة أسيوط.. طرق لحماية طفلك من التحرش وتوعيته دون ألفاظ خادشة

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال الفترة الماضية، انتشرت حوادث التحرش بمختلف أنواعه، فضلا عن التعرض للاغتصاب، بشكل كبير، لم يسلم الأطفال من تلك الجرائم التي تنتهك طفولتهم، لم يعد الأمر مقتصرا على الفتيات أو النساء فقط بمختلف أعمارهم، بل زاد الأمر حد الأطفال من كلا الجنسين، وكان آخرهم الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 5 أعوام، التي انتهكت طفولتها وحريتها وتعرضت لواحدة من أبشع الجرائم والوقائع إذ تعرضت لهتك عرض من قبل طفل لم يتجاوز الـ13 عاما، أثناء مرافقتها لوالدتها لمدينة الملاهي، في محافظة أسيوط، داخل دورة مياة بمركز الألعاب الترفيهي.

حادث طفلة أسيوط

الحادث المأساوي الذي تعرضت له طفلة أسيوط، أو المعروفة إعلاميا باسم طفلة الملاهي، التي فقدت الآمان في عمر الزهور، كان من أكثر الوقائع التي اقشعرت لها القلوب، بسبب تفاصيلها الصادمة، والحالة التي وصلت عليها الطفلة بعد ما حدث معها، إذ تحدث والدها لـ«هُن»، قائلًا:«بنحاول نبعدها عن الموضوع، بس فجأة بنلاقيها وهي قاعدة معانا شوية تنام على الأرض، وشوية على الكرسي، وبدأت تاكل في ضوافر إيديها ودي أول مرة تحصل، بخلاف التبول اللارادي».

ويُقدم هُن للأمهات طرق حماية الأطفال من التحرش والتوعية بدون ألفاظ خادشة للحياء.

طرق حماية الأطفال من التحرش والاعتداء الجنسي

الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية لـ«هن»، طرق حماية الأطفال والتوعية من التحرش بدون ألفاظ خادشة للحياء، إذ قال الأمر يبدأ من متابعة الأمهات لرغبات الأطفال أثناء التجمعات العائلية والاصدقاء، ومتابعة المشاعر التي تسيطر عليه من خوف وقلق تجاه شخص معين حتى وإن كان أقرب الأقربين لهم، بالإضافة لضرورة التوعية بأن الجسم ملكية خاصة لهم وعدم السماح لأحد مهما كان لمسه.

كما تابع الدكتور محمد هاني، خلال الحديث، بإنه يُمنع تماما إجبار الأطفال على تقبيل الأكبر منهم من منطلق التعبير عن الحُب، مع التحذير من الالتفات للمغريات التي تستقطبهم لهم ويكونوا فريسة سهلة المنال، كما يبدأ سن التوعية من عمر 3 أعوام.