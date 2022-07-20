اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال.. تعرف على أسبابه وتوقيت حدوثه

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عادة ما تصاب العديد من السيدات بمعاناة اكتئاب ما بعد الولادة، وذلك بسبب حدوث تغيرات ببعض التغيرات الهرمونية في الجسم، لكن ما لا يدركه العديد من الأشخاص هو وجود ما يسمى باكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال.

ووفق ما كشف موقع «ذا ناشيونال» العالمي، أنه يواجه العديد من الآباء أزمة اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال، وذلك بعدما تضع زوجاتهم أبناءهم.

أسباب حدوث اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال

وكشف العلماء أن الآباء الذين يفشلون في الارتباط بأطفالهم أو يشعرون بأنهم لا قيمة لهم في حياة صغارهم أثناء أو بعد حمل زوجاتهم، قد يعانون من اكتئاب ما بعد الولادة الذي يعرف ب (PND).

ففي الماضي كان يُعتقد أن النساء فقط هن من يعانين من هذا المرض، لكن الأطباء يعتقدون الآن أن الآباء الجدد يعانون أيضًا من اكتئاب بعد الولادة أيضا.

تقارير: علامات الاكتئاب تظهر حتى 6 أشهر بعد الولادة

فيما كشف تقرير نُشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن هناك نحو 10 في المائة من الرجال في جميع أنحاء العالم ظهرت عليهم علامات الاكتئاب منذ الأشهر الثلاثة الأولى من حمل زوجاتهم وحتى ستة أشهر بعد الولادة.

بينما يشعر نحو أكثر من 86 في المائة بالاكتئاب في مرحلة ما خلال السنوات الخمس الأولى من حياة طفلهم.

ومن ناحيته كشف الأمريكي باري بالفري، 43 عامًا، أنه بعد ولادة ابنته عندما كان في العشرينات من عمره، عانى من اكتئاب ما بعد الولادة عند الرجال.

وقال الأب الأربعيني: «لم أواجه أي مشاكل من قبل، لكن عندما ولدت ابنتي، لم أستطع التواصل معها، رغم محاولاتي الدائمة في التقرب منها».