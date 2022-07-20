نفسي حسام حبيب يتجوز ويبعد عني.. شيرين عبدالوهاب وتصريحات صادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد «حبه جنة أنا عشت فيها» إلى «حبته عقربة» تحول حب شيرين عبدالوهاب لزوجها السابق حسام حبيب إلى غضب وكره شديد، من بعد زواجها منه ومن ثم الانفصال الذي تصدر التريند لشهور في الفترة الماضية قررت الفنانة شيرين عبدالوهاب أن تفتح النيران على طليقها حسام حبيب من جديد لتؤكد أنها عندما كانت تتحدث عنه بالخير بعد الانفصال كانت تكذب على نفسها وعلى جمهورها، وكان ذلك أثناء حديثها في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج «كلمة أخيرة».

«نفسي حسام حبيب يتجوز ويبعد عني»

«نفسي حسام حبيب يتجوز وأخلص منه بقى..» بهذه الكلمات عبَّرت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن مدى استيائها من وجود طليقها الفنان حسام حبيب، وأن الخلافات بينهما لم تنتهِ، حيث أكدت أيضا أثناء مداخلتها في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بعد انتشار اخبار الانفصال ومن ثم شائعات عودتها إلى طليقها وحالتها النفسية غير المستقرة.

قررت شيرين عبدالوهاب قول الحقيقة للجمهور إذ قالت: «أنا آسفة أن أنا بتكلم في موضوعي لأن البلد والناس عندها أكيد مشاكل كبيرة وحاجات أهم مننا، وأنا حاسة أن موضوعي بوخ بس بما إن الناس شاهدة على موضوعي من الأول فأنا عايزة أبتدي كلامي إني اتأسف وأستغفر ربنا على الكذب اللي كذبته علشان أخلي صورة إنسان تبقى كويسة».

اعترافها بالحقيقة واعتذارها عن الكذب

«أنا عملت بأصلي وكذبت علشان أطلع صورة إنسان كويسة، ممكن في يوم الإنسان ده يروح يتجوز من عيلة تانية.. على الأقل يعرف يتجوز وأعرف أخلص منه» من خلال اللقاء قالت شيرين عبدالوهاب إنها كانت محبوسة الـ 24 ساعة في أوضة نومها ولم تستطع خلال الفترة الماضية حسبما روت أن تجلس مع بناتها: «حالتي المادية كانت وحشة عشان كان عاطل، ومكنتش بشوف بناتي وأنا وهما نفسيتنا وحشة ومصدقنا نروح الساحل بس مش عيب أن أنا كـ ست مشهورة أحاول أحافظ على بيتي» كانت تعتقد أن بسكوتها ودفاعها عنه تحافظ على بيتها، لكن العكس ما حدث ولم يكن بيتاً وأقل ما يوصف به أنه «عش فئران».