الامارات | 25 عاماً من النجاح والمفاجآت والفرح في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 عاماً من النجاح والمفاجآت والفرح في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عام 1998، انطلقت مفاجآت صيف دبي، بهدف تنشيط الأسواق وتعزيز قطاع التجزئة، وكذلك الإسهام في جعل دبي وجهة عالمية رائدة ومميزة لقضاء عطلة الصيف. وبالفعل، وبعد ربع قرن من الزمن أصبح الجميع من سكان المدينة وزوّارها يترقبون قدوم دورة جديدة من مفاجآت صيف دبي كل عام، ليستمتعوا بخوض أفضل تجارب التسوّق، والترفيه، وعروض المطاعم، وباقات الإقامة الفندقية، ضمن أجواء عائلية مرحة خلال الحدث السعيد.

وتعتمد مفاجآت صيف دبي على تقديم فعاليات وأنشطة مميزة للزوّار والمتسوّقين مع أجواء احتفالية وزينة مميّزة تعم أرجاء المدينة، إضافة إلى التخفيضات التي تقدمها آلاف المتاجر ومراكز التسوّق، علاوة على باقات الإقامة الفندقية، وتجارب الطعام، وفرص الفوز بجوائز مذهلة، والعروض الترفيهية الجديدة والرائعة.

ونجحت مواسم «المفاجآت» على مدار السنوات الماضية في أن تصنع إرثاً لدى أجيال من الناس خلال أشهر الصيف، التي من خلالها، تعرف الجميع إلى الشخصية المحبوبة «مدهش»، لتنضم إليه في السنوات الأخيرة الماضية شخصية «دانة»، ليصبحا أيقونتين لمدينة دبي، ليس خلال الصيف فحسب، بل وعلى مدار العام، في إطار الجهود المبذولة لجعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة. واحتفالاً باليوبيل الفضي لـ«مفاجآت صيف دبي»، التي تتواصل على مدار 10 أسابيع، هنا صور فرح ولقطات تروي محطات للحدث منذ انطلاقته وحتى اليوم.

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