الامارات | «مخيم الراوي» يفتح للأطفال نافذة على التراث

شكرا لقرائتكم خبر عن «مخيم الراوي» يفتح للأطفال نافذة على التراث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس، فعاليات وبرامج وأنشطة مخيم الراوي الصيفي، التي ينفذها مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث حتى الرابع من أغسطس المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور عبدالعزيز المسلم: «يأتي المخيم كأحد البرامج المهمة التي تسبق ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الـ22، إذ نركز فيه على فئة الأطفال بما يسهم في التأكيد على أهمية وضرورة أن يتعلم الجيل الجديد الكثير من السرد والحكايات التراثية».

من جانبها، أوضحت مدير مركز التراث العربي التابع للمعهد عائشة الحصان الشامسي، أن «المخيم حافل بالأنشطة والفعاليات التي من شأنها أن تشكّل نقلة في وعي الأطفال، وتعريفهم بعالم القصص التراثية والشعبية التي تحفز الخيال وتشجع على القراءة والمعرفة».

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