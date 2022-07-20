الامارات | «دبي للثقافة» تدعم «مواهب» أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تدعم «مواهب» أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) مع «استوديو مواهب» المخصص لأصحاب الهمم، سبل تعزيز التعاون، لدعم المواهب وتسليط الضوء على إمكاناتها الفنية. وزارت مدير عام الهيئة هالة بدري، «استوديو مواهب» في مقره الجديد بمنطقة القوز بدبي، واستمعت إلى شرح عن رؤية الاستوديو وخططه المستقبلية، وسبل الدعم التي يمكن أن توفرها «دبي للثقافة» من أجل تحقيقها.

وقالت هالة بدري إن الهيئة حرصت على أن تكون شريكة لجهود الاستوديو منذ افتتاحه في عام 2010، انطلاقاً من مسؤوليتها الثقافية في دعم المواهب من شتى أطياف المجتمع وشرائحه، ومسؤوليتها المجتمعية في إحداث تغيير جوهري في حياة أصحاب الهمم وتعزيز سعادتهم. وأشادت بمساهمات الاستوديو المميزة في توفير منصة ثمينة لاكتشاف المواهب الواعدة من أصحاب الهمم، ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم الحياتية والاجتماعية من خلال الفنون.

واطلعت هالة بدري والوفد المرافق لها على مرافق الاستوديو، وشاهدوا الطلبة أثناء قيامهم بأعمالهم الفنية التي تميّزت بلمسات جمالية تعكس الطاقات الإبداعية الكامنة.

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