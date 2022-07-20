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الامارات | «الإجهاد الحراري».. انتبهوا إلى العطش الشديد

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب الأمراض الباطنة الألماني البروفيسور يورج شلاك إن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف غالباً ما يؤدي إلى الإصابة بما يعرف «بالإجهاد الحراري».

وأوضح أن أعراض الإصابة بإجهاد حراري تتمثل في الحمى والعطش الشديد والضعف والإرهاق والنعاس والتنفس السريع وبرودة ورطوبة الجلد والغثيان.

وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي الذهاب إلى مكان أكثر برودة بسرعة وشرب الكثير من الماء، كي لا تتطور الحالة إلى «ضربة حرارية».

وإذا لم تتحسن الحالة بعد ساعة أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم فوق 38 درجة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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