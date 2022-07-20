الامارات | الذكاء الاصطناعي يواصل فتوحاته الطبية.. تشخيص أمراض خلقية لدى الأجنة

شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي يواصل فتوحاته الطبية.. تشخيص أمراض خلقية لدى الأجنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر فريق من الباحثين في كندا تقنية للذكاء الاصطناعي يمكنها اكتشاف الإصابة بالأورام الرطبة، التي تسبب انسداداً بالجهاز الليمفاوي بالجسم لدى الأجنة، عن طريق تحليل صور الموجات فوق الصوتية.

ويُعد هذا المرض من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة، لأنه يؤدي إلى تجمع السوائل في منطقة الرأس والرقبة لدى الجنين. ورغم أن الأطباء يستطيعون تشخيص هذا العيب الخلقي لدى الأجنة عن طريق فحص صور أشعة الموجات فوق الصوتية، إلا أن الفريق البحثي من جامعة أوتاوا الكندية كان يهدف إلى اختبار قدرة منظومات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف هذا المرض الخطير.

وقام الفريق البحثي بتغذية منظومة الذكاء الاصطناعي بصور أشعة موجات فوق صوتية تخص قرابة 120 جنيناً مصابين بالمرض، واستطاعت المنظومة التعرف بدقة الى حالات الإصابة بمرض الأورام الرطبة، بعد مقارنة صور المرضى بصور أجنة سليمة. ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» عن الباحث مارك ووكر، من كلية الطب بجامعة أوتاوا الكندية قوله إن «منظومة الذكاء الاصطناعي كانت رائعة، إذ إنها استطاعت تشخيص المرض رغم تغذيتها بعدد محدود من صور أشعة الموجات فوق الصوتية بغرض تدريبها».

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