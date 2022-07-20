الامارات | أبوظبي تتألق مجدّداً على شاشات السينما في «ديون 2»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تتألق مجدّداً على شاشات السينما في «ديون 2» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستتألق العاصمة الإماراتية مجدداً على شاشات السينما العالمية كموقع تصوير مثالي للكوكب الرملي الشهير «أراكيس»، في رائعة المخرج دينيس فيلنوف، المقتبسة عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب فرانك هربرت، إذ أكّدت شركة «ليجندري إنترتينمنت»، الشركة المنتجة لفيلم «ديون» الحائز جائزة الأوسكار، عودتها إلى أبوظبي في وقت لاحق من العام الجاري لتصوير الجزء الثاني للفيلم.

وسيصور فيلم المغامرة الملحمي من إنتاج «ليجندري بيكتشرز» و«وارنر براذرز» بين كثبان صحراء ليوا على مدار شهر كامل تقريباً، بمشاركة فريق من المواهب المحلية والدولية. وسيستفيد العمل الفني من استرداد نقدي بنسبة 30% على كلفة الإنتاج الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام، بينما ستوفر «إبيك فيلمز» خدمات الإنتاج، إلى جانب دعم عدد من شركاء الإنتاج في دولة الإمارات.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي رئيس مجلس إدارة twofour54 أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «إن فيلم (ديون) يشكل مجدداً فرصة مثالية لتسليط الضوء على أبوظبي كوجهة فريدة وموقع متميز لتصوير أهم الأعمال السينمائية العالمية المرموقة، ما سيحفز المزيد من الجماهير ومحبي السينما حول العالم لزيارة الإمارة والاستمتاع عن قرب بالمناظر الطبيعية الساحرة التي ألهمتهم على الشاشة الكبيرة».

وأضاف: «تتمتع أبوظبي بكثير من المقومات والمزايا الاستثنائية، بما في ذلك المعالم المعمارية الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة، فضلاً عن ثقافتها الأصيلة التي انعكس سحرها على شاشة السينما. نأمل أن يستمتع الجمهور في جميع أنحاء العالم بفرصة لا تضاهى، لاكتشاف عالم جديد وملهم مستوحى من نقاء الطبيعة في صحراء ليوا».

من جانبه، قال المخرج دينيس فيلنوف: «متحمسون للعودة إلى أبوظبي، تلك المدينة الساحرة بكثبانها الرملية وصحرائها الآسرة بكل تفاصيلها، لتصوير الجزء الثاني من فيلم ديون، فهي توفر موقعاً مثالياً لتصوير أحداث الكوكب الرملي أراكيس».

وسيروي الجزء الثاني من فيلم «ديون» حكاية الدوق بول أتريدس، الذي ينضم إلى المُحاربة القوية تشاني وسكان الكوكب الأصليين، الفريمين، وقد عقد العزم على الانتقام من الأشخاص الذين تآمروا عليه ودمّروا عائلته، ليجد نفسه بعدها في اختيار صعب بين إنقاذ حب حياته من جهة، ودفع الخطر عن الكون الذي قد يواجه مصيراً سيئاً في المستقبل بحسب رؤى «بول».

وسيشارك في الجزء الثاني من «ديون» مجدداً كل من: تيموثي شالامي وريبيكا فيرجسون وجوش برولين وستيلان سكارسجارد وزندايا وخافيير بارديم، إلى جانب مجموعة من الممثلين انضموا، أخيراً، للفيلم من بينهم: فلورنس بوغ وأوستن بتلر وكريستوفر واكن.

وينضم فيلم «ديون» إلى أكثر من 130 عملاً فنياً ضخماً وقع اختيارها على أبوظبي كوجهة للتصوير خلال السنوات الأخيرة، واستفادت من تنوع المواقع والمناظر، إلى جانب ما تزخر به الإمارة من مجموعة مميزة من المهنيين الموهوبين والمرافق المتطورة الحائزة جوائز مرموقة ومزايا برنامج الحوافز السخيّ، الذي يتيح استرداداً نقدياً بنسبة 30% من تكاليف الإنتاج. ومن بين هذه الأعمال: «المهمة المستحيلة»، و«حرب النجوم» و«السرعة والغضب»، إضافة إلى فيلم «سونيك القنفذ»، وفيلمي نتفيلكس «6 أندر جراوند» و«آلة الحرب».

مناظر ساحرة

قال رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، هانز فرايكين: «حين زار دينيس فيلنوف أبوظبي للمرة الأولى بحثاً عن موقع تصوير مناسب لكوكب (أراكيس) في فيلمه الشهير، ذُهل بروعة المناظر الطبيعية الصحراوية الآسرة في الإمارة، فكانت بدون منازع الاختيار المثالي لفيلم (ديون).. واليوم، نتطلع قدماً إلى عودة فريق العمل للإضاءة مجدداً على روعة صحراء ليوا وجمالها الأخاذ».

وأضاف: «إلى جانب المناظر الطبيعية والمواقع المتنوّعة، لدينا قاعدة قوية من المواهب المحلية والمرافق ذات المستوى العالمي، بجانب برنامج الحوافز السخيّ والتنافسي، الأمر الذي سيرسّخ مكانة أبوظبي كأحد أبرز مواقع التصوير للأعمال الدولية. ونحن نفتخر بإسهاماتنا البارزة في هذا العمل العالمي المتميز الحائز جوائز مرموقة».

محمد خليفة المبارك:

«نأمل أن يستمتع الجمهور في جميع أنحاء العالم بفرصة لا تضاهى، لاكتشاف عالم جديد وملهم مستوحى من نقاء الطبيعة في صحراء ليوا».

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