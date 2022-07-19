شيرين عبدالوهاب: ربنا مارزقنيش بخلفة من حسام حبيب بسبب دعوات الناس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها محافظة على نفسها للغاية من طليقها الفنان حسام حبيب، مضيفة: « أنا زي الفل، بس أنا لازم أروح أتعالج منه، أتعالج من آثاره عليا، وناس مكنوش مقدرين قيمتي، هو أنا لازم يبقى مهري 10 مليون دولار عشان يعرفوا قيمتي».

شيرين: أنا كنت في علاقة سامة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون»، أنها كانت تحب حسام حبيب بشكل كبير للغاية «ساعات كتير الحب بيبقى سام، أنا كنت في علاقة سامة».

وأضافت أنها تزوجت من قبل، وأنجبت لكن مشيئة الله جعلها أن لا تنجب من حسام حبيب، مضيفة: « أنا ست بخلف وزي الفل، أربع سنوات أقعد معاه، ربنا مرزقنيش بخلفة منه ليه، عشان ربنا حميني والناس اللي بتدعيلي اللي شايفيني بضيع، أنا صعبانة على الناس كلها، أنا خرجت خروجة في الساحل، تامر حبيب شافني قعد يعيط نص ساعة، قالي إزاي أنتي جاية كده، إزاي كان عمل فيكي كده، الحمد لله أنا كويسة».

شيرين: «أنا اتهنت أوي وهجيب حقي»

وتابعت: «بس مينفعش أبقى قاعدة بين أهلي وناسي، واتسرق، العربية المرسيدس دي باسمي وهو اللي ملتزمش بمضي التوكيل، وفيه شهود على الكلام ده، ولما هو ياخد العربية قولت ياخدها رغم أنه واخدها سرقة، قولت عادي، ياكش يروح بيها الخرطوم، بس لما يتقال ده هيتعمل لك محضر سرقة لو مسلمتيش العربية، هي حصلت لكده، أنا اتهنت أوي وعاوزه حقي، أنا اللي هجيب حقي».