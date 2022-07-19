شيرين عبدالوهاب: خرجت من علاقتي مع حسام حبيب بالوكسة والحسرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن طليقها الفنان حسام حبيب اتهمها بأن هناك أشخاص حولها يدفعوها لإدمان الأدوية « طب أنا لو كنت أدمنت الأدوية أصلا رغم أن مفيش الكلام ده ودكتوري موجود وممكن يرد، أنا تعبت وتخنت عشان اللي عشت معاه وحياتي معاه، أنا كنت زي البدر، لما عاشرته اتغيرت».

شيرين لـ حسام: «فوق يا ابني واعرف أنت بتتكلم عن مين»

وأضافت «عبد الوهاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون» « أنا مش فاضية ليه، ده أخذ أكتر من وقته بكتير، بحضر أحلى أغاني وأحلى فيلم، وكليبات، بس أنا مضايقة أني حقي ضايع، وكمان هو اللي بيهدد، فوق يا ابني واعرف أنت بتتكلم عن مين».

شيرين: حسام حبيب إنسان خطر

وردًا على سؤال الإعلامية، حول بماذا خرجت شيرين عبد الوهاب من هذه العلاقة، قالت: «بالوكسة والحسرة والندم والهم، وبكل حاجة وحشة، هقولك على حاجة، أول حاجة حسام اتعمل له محضر بعدم التعرض ليا ولبناتي، ورغم كده كلم المحاسب وهددني تهديد مباشر، واستغل فرصة أني في الساحل وسرقها، لأن ده أسلوبه، اللي يعمل كده يعمل أي حاجة، بس هو ممنوع يقرب مني، لأنه إنسان خطر».