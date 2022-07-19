وصفات لتفتيح البشرة بالنشا وماء الورد.. «مش هتشتري كريمات تاني»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الصيف من الفصول التي تتعرض فيها البشرة للاسمرار والغمقان بسبب زيادة درجة الحرارة، ولهذا يبحث الكثير من الناس عن وصفات تفتيح البشرة، لعل أفضلها التي تكون بالنشا وماء الورد، لأنه يعمل على ترطيب البشرة، كما أن للنشا خواص مهمة لتفتيح البشرة، وفقا لموقع ويب طب.

وصفات لتفتيح البشرة بالنشا وماء الورد

وصفات لتفتيح البشرة بالنشا وماء الورد من الوصفات المفيدة جدا للبشرة، وذلك لأن ماسك النشا وماء الورد مرطب جيد لأنواع البشرة المختلفة، ويمكن تتبع الخطوات التالية:

امزجي ملعقة كبيرة من نشا الذرة مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونصف ملعقة صغيرة من العسل.

نظفي وجهك جيدا بالغسول الخاص بنوع بشرتك قبل وضع الماسك.

ضعي الماسك على البشرة لمدة 20 دقيقة، أو حتى يجف.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.

أهمية وصفات تفتيح البشرة بالنشا وماء الورد

تمد وصفات تفتيح البشرة وماء الورد بالعديد من الفوائد منها الآتي:

يساهم في علاج حب الشباب، وذلك لأن النشا وماء الورد بهما خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات والالتهابات.

يعمل الماسك على تخفيف التصبغات والندب الناتجة من الحبوب السابقة، وذلك بسبب قدرة النشا وماء الورد على تقشير البشرة.

يعمل على وقاية البشرة الحساسة من التهيج، وتخفيف الاحمرار، إذ يتميز ماء الورد بخصائصة المهدئة للجلد.

منح الجسم الرائحة العطرة، فماء الورد يلطف من رائحة الجسم.

ماسك النشا وماء الورد للتخلص من آثار حب الشباب

بعد معرفة وصفات لتفتيح البشرة بالنشا وماء الورد يمكن معرفة الماسك الخاص بالتخلص من آثار حب الشباب، إذ يساعد ماسك النشا وماء الورد للتخلص من آثار حب الشباب في تفتيح لون التصبغات الناتجة من الحبوب السابقة، ولكن عند الاستمرار على الخطوات التالية:

اخلطي ملعقة من النشا مع ملعقة من ماء الورد وملعقة صغيرة من الكركم، وملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

ثم ضيفي للخليط ملعقة كبيرة من عصير الليمون إذا كانت البشرة دهنية، أو ملعقة كبيرة من العسل إذا كانت البشرة جافة.

وزعي الماسك على البشرة حتى يجف تماما، وقد يستغرق ذلك مدة 20 دقيقة

اغسلي البشرة بالماء الدافئ ثم الماء البارد وتجفف جيدًا.

إدهني البشرة بمرطب.

كرري الماسك 3 مرات أسبوعيًا للحصول على النتيجة المرغوبة.