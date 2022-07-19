بعد خطوبتها.. حقيقة خلع جنى مقداد الحجاب وخلافها مع والدها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جنى مقداد طفلة قناة طيور الجنة، أصبحت واحدة من نجوم «السوشيال ميديا»، إذ تحيطها الكثير من الشائعات منذ خطبتها وارتدائها الحجاب، لعل آخرها ما أثير حولها أمس، عن تساؤلات الجمهور: «من هو خطيب جنى مقداد، وهل خلعت الحجاب أم لا».

هل خلعت جنى مقداد الحجاب؟

أعلنت جنى مقداد في فبراير الماضي ارتداؤها الحجاب، وذلك بعد خطبتها مباشرة من شخص يدعى «عزوز»، ولم تكشف الأسرة معلومات عنه، وتصدرت ترندات جوجل عبد لبس الحجاب، كونها كبرت فجأة وصارت عروسة.

انتشرت صورة قديمة لـ جنى مقداد، مساء أمس، دون حجاب، ما جعل البعض يعتقد بأنها خلعت الحجاب بعد أشهر قليلة من ارتدائه، لكن بالبحث تبين أن تلك الصورة لـ جنى مقداد قديمة، وهي كاشفة شعرها، ولكن جرى تداولها مرة اخرى، ما ينفى خلعها للحجاب من الأساس.

شائعات حاوطت جنى مقداد

خلافات مع والدها ووالدتها، كثير من الشائعات التي حاوطت جنى مقداد منذ إعلان ارتداؤها الحجاب، وكذلك خطوبتها، ومن بين ما أثير حولها هي أنها خطبت لـ عزوز، وتحدث المغردون كذلك عن انه يمتلك ملامح أجمل من الوليد والمعتصم بالله مقداد في صغرهما، إلا أن جنى مقداد وأسرتها لم يعلقوا على الأمر، سواء بالنفي أو التأكيد.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تشاع بها الأنباء نحو خطوبة طفلة طيور الجنة جنى مقداد، إذ أنه في يونيو الماضي، أثيرت الشائعات ذاتها بخطوبتها إلى الشخص ذاته، وهو شقيق زوجة الوليد مقداد نور غسان، ولم تعلق عليه الأسرة أيضا.

من هي جنى مقداد؟

جنى مقداد ابنة مالك قنوات «طيور الجنة» الشهيرة للأطفال، وقد اكتسبت منها شهرتها.

جنى مقداد كان لها ظهورا متكررا على قناة طيور الجنة، كما أنها كانت منشدة في القناة وأحبها الأطفال كثيرا.

مليون ونصف مليون شخص، هو عدد متابعي جنى مقداد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أعلنت جنى مقداد عن ارتدائها للحجاب خلال شهر فبراير الماضي.

تحرص جنى مقداد على مشاركة متابعيها العديد من الصور والفيديوهات التي تمارس من خلالها هوايتها للطبخ رفقة والدتها.

تحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

تحاوطها دائما الكثير من الشائعات سواء حجاب أو خطوبة.