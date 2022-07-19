على طريقة الطفلة «أمل».. أفكار للاحتفال بعيد الميلاد «هتكلفك 15 جنيه بس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بأفكارها البسيطة والصغيرة التي تناسب عمرها الذي لم يتجاوز الـ10 أعوام، قررت الطفلة «أمل» التعبير لوالدها عن حبها الشديد له، من خلال احتفالها بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة، وذلك بتكلفة بسيطة جاءت من خلال استغلالها لمصروفها بقيمة 15 جنيه فقط، ما تسبب في شعور الأب بالمفاجأة والسعادة البالغة التي لم يكاد يسعها قلبه.

تفاصيل احتفال الطفلة «أمل» بعيد ميلاد والدها

جاءت الأفكار البسيطة للاحتفال بعيد ميلاد الأب عبد القادر عمارة، من خلال تقديم طفلته «أمل» لأطباق حملت بداخلها حفنة من بطاطس الشيبسي الجاهزة، وسناكس ملونة، إلى جانب زجاجة كبيرة من العصير الجاهز، وقطعة آيس كريم، وأخرى من «الباتيه»، وذلك إلى جانب تدوينها جواب بخط يديها عبرت من خلاله عن حبها لوالدها، لسرعان ما تلقى صورة الاحتفال تفاعل الآلاف من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مع موقفها الطفولي.

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع احتفال «أمل»

وسرعان ما لاقى احتفال الطفلة «أمل» تفاعل الآلاف من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الذين اندهشوا من تجهيزاتها البسيطة التي أعدتها من خلال الاحتفال بعيد ميلاد والدها الـ33.

أفكار لتجهيز عيد ميلاد بتكلفة بسيطة

هناك العديد من الأفكار البسيطة التي يمكن اللجوء لها لتحضير عيد ميلاد غير مكلف، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

1-الفكرة الأولى

على غرار الطفلة «أمل» يمكن الاحتفال بعيد ميلاد داخل المنزل، من خلال تقديم زجاجة من العصير سواء الجاهز أو الطبيعي الذي يتم إعداده منزليا، مع كيسا من بطاطس الشيبسي المقرمشة، وعلبة من البسكويت أو الكيك الصغيرة.

2- الفكرة الثانية

يمكن أيضا إعداد زينة من ورق الكارتون الملون والذي لا تزيد قيمته عن 6 جنيهات، وتعليقها أو لصقها على الجدران، أو الستائر باستخدام خيوط رفيعة، والبدء في رسم الأحرف أو الأشكال الأخرى عليها، مع تقديم كيكة منزلية وزجاجة من العصير الطبيعي.

3- الفكرة الثالثة

يمكن شراء ستارة لامعة والتي لا تتعدى قيمتها الـ10 جنيها، وتعليقها في المكان المخصص للاحتفال داخل المنزل، مع تقديم الحلوى والمشروبات المنزلية المختلفة.

4- الفكرة الرابعة

طريقة أخرى أيضا يمكن إعدادها من خلال شراء كيس من الشموع البلاستيكية، ووضعها داخل صينية من الكيك المنزلي، مع تقديم زجاجة من المياه الغازية.