فرح شيماء عسلية بـ«الكرتة» من السيدة لـ المنيل.. مشاهد مثيرة في حفل الزفاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الأفراح الشعبية في مصر، تعد من مسببات البهجة عن بعض أصحاب الفرح والمعارف والأصدقاء، ولعل منها ما يثير ضجة كبيرة، خاصة إذا أقيمت على غير ماهو متعارف عليه، آخرها فرح «المعلمة عسلية»، والتي احتفلت أمس بحفل زفاف ابنتها شيماء في سوق الجمعة، إذ تصدرت ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، لشهرتها الكبيرة، بالإضافة إلى مشاهد الفرح والتي وثقها الحضور بنشر عدد من الفيديوهات والصور منه على السوشيال ميديا.

مشاهد من فرح شيماء بنت المعلمة عسلية

أقيم مساء أمس على كورنيش القاهرة فرح شعبي لـ شيماء عسلية، إذ تعرف المعلمة بأنها واحدة من أشهر تجار سوق الجمعة والسيدة عائشة، وحضر الفرح عدد كبير من المعازيم، ولكن هناك مشاهد محددة أثارت ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا.

«كرتة» تنقل العروسة من الكوافير لمكان الفرح

«الكرتة» من أبرز مشاهد فرح شيماء عسلية، التي انتظرت العروسة أمام الكوافير لتنقلها إلى الفرح في المنيل، ووثقت عدسات الكاميرات تلك اللحظة، بينما علق جمهور السوشيال ميديا على ركوب المعلمة عسلية على فيسبا خلف واحد من المعازيم لتحضر زفة ابنتها.

وشهدت ضجة كبيرة، إذ ارتفعت أصوات الكلاكسات خلال الطريق من السيدة عائشة وحتى المنيل، وكان المشهد بسيطا، ولكن البعض اعتبروه غريب كـ زفة للعروسة.

إكسسوارات المعلمة عسلية

غطت الحنة يدي المعلمة عسلية في فرح ابنتها شيماء، فيما صبغت شعرها باللون الأشقر، ووضعت ماكياج ثقيل، واختارت المشغولات الذهبية الكبيرة لتميزها في فرح شيماء ابنتها، فارتدت 2 سلاسل كبيرة، وغوايش وأنسيالات وعدد كبير من الخواتم، وهو أيضا ما علق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوا الصور فيما بينهم.

كارثة في النيل بعد الزفة

أجرت المعلمة عسلية مركب في نيل المنيل لحفل زفاف ابنتها شيماء، ولكن صاحب المركب رفض صعودهم بحسب الفيديوهات المنشورة عبر «فيسبوك»، مدعيا أن العدد أكبر من أن تتسع له المركب وستميل أثناء الصعود، وبمجرد وصول المعلمة عسلية تحدثت مع صاحب المركب واستأجرت آخر، كي لا تغرق المركب بمعازيم الفرح والركاب، وقالت إنها ستؤجر 3 أو 4 مراكب إذا اقتضى الأمر لأن فرحتها بابنتها شيماء لن تعوض أبدا.

رقص المعلمة عسلية

ووثقت الكاميرا كذلك رقص المعلمة عسلية حافية على نغمات الأغنية الشعبية في فرح ابنتها بعد انتهاء المشكلة، وحضور كافة المعازيم لـ الفرح، وبدت في غاية السعادة وهي ممسكة بالعصا الخشبية وترقص رقص شعبي خلال الفرح، فيما علق مستخدمون على مكياج شيماء عسلية بأنه ثقيل للغاية ولا تحتاج العروس إلى كل هذا المكياج.