الامارات | نقص فيتامين ب 12.. علامة تحذيرية تظهر صباحاً

شكرا لقرائتكم خبر عن نقص فيتامين ب 12.. علامة تحذيرية تظهر صباحاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن أن يكون لنقص الفيتامينات تأثير كبير على صحتنا. وبدون مغذيات معينة تكافح أجسامنا للعمل بأفضل ما لديها. ويعد انخفاض فيتامين ب 12 مثالًا رئيسياً على ذلك، وهناك بعض العلامات التحذيرية لنقصان هذا الفيتامين منها علامة تظهر صباحاً، ألا وهي الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم.

ونظرا لأن فيتامين B12 يلعب دوراً رئيسياً في إنتاج خلايا الدم الحمراء فإنه يؤثر على كمية الأكسجين التي يحصل عليها جسمك. لذلك فبدون هذا الفيتامين الموجود في الكثير من الأطعمة بما في ذلك اللحوم والجبن والبيض، يمكننا أن نشعر بالضعف والتغيرات المزاجية كما أن له تأثير كبير على مستويات الطاقة لدينا.

وبحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس" فإن الشعور بالتعب في الصباح هو أحد الأعراض المعروفة لنقص فيتامين ب 12 ، لأن خلايا الدم الحمراء تنقل الأكسجين من رئتيك إلى جميع أنحاء الجسم، والأكسجين مهم لعضلاتك وللتعافي بعد المجهود أو التمرين، ويساعد فيتامين ب 12 أيضاً في استقلاب البروتين، وهو أمر مهم لبناء العضلات، وهذا يعني أنه بغض النظر عن مقدار أو مدى النوم الجيد الذي تحصل عليه في الليل ومقدار ما تمارسه خلال النهار ، ستظل تشعر بالتعب والضعف إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12.

ويشار إلى أن من بين العلامات الأخرى لنقص فيتامين ب 12 الجلد الباهت أو المصحوب باليرقان، فمع وجود خلايا دم حمراء أقل في جسمك تفقد بشرتك بعضاً من ذلك اللون وتبدو شاحبة، وتشمل الأعراض الأخرى لنقصان هذا الفيتامين أيضا كل من:

الإحساس بالوخز في يديك وقدميك

التهاب اللسان وتقرحات الفم

تغيرات في طريقة مشيك أو حركتك

تشوش الرؤية

التهيج

الكآبة والتغيرات المزاجية

ضعف الذاكرة

المصادر الجيدة لـ B12 هي:

• اللحوم

• الأسماك

• اللبن

• الجبنة

• البيض

• بعض حبوب الإفطار المدعمة

ومن الممكن أيضاً الحصول على مكملات B12 إذا وصفها الطبيب، أو قد يصف لك الطبيب مجموعة من الحقن إذا لم يكن جسدك قادراً على امتصاص B12 من الأغذية والمكملات.

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