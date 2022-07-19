«أمهات مصر» عن امتحان الجبر والهندسة لطلاب الثانوية: أسئلة صعبة

القاهرة - سمر حسين - ماما

واصل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي، أداء امتحانات نهاية العام، إذ أدى طلاب شعبة العلمي رياضة امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، وسط تشديدات أمنية وإجراءات احترازية مشددة، بين الصعب والسهل تختلف مستويات الامتحانات ويرصد اتحاد أمهات مصر دائما آراء الطلاب وأولياء الأمور بعد كل امتحان.

الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط

ورصد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، برئاسة عبير أحمد، مستوى الامتحان، إذ أكد عدد من الطلاب وأولياء الأمور أن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، ويحتوي على أسئلة صعبة ويحتاج لوقت أكثر، بحسب تعبيرهم.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

جدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وأشارت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية سواء موبايل أو سماعة.

وأضافت أن كتيب المفاهيم توزع على اللجان قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموحا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

يمتحن طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمي والأدبي في نفس الوقت، وقد اشتكى بعض أولياء الامور في وقت سابق من الحر داخل لجان الامتحانات، وعدم وجود حتى مراوح خاصة في ظل امتحان الطلاب خلال الصيف والحرارة، وردت وزارة التربية والتعليم بسرعة تركيب مراوح داخل اللجان والتي ينقصها المراوح، إذ أن معظم اللجان بها تهوية مناسبة.