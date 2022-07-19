صفحة «الزهراء» ضحية حادث المنيا تتحول إلى دفتر تعازي.. ماتت برفقة زوجها وطفلها

القاهرة - سمر حسين - ماما

حادث أفجع قلوب الكثيرين شهدته محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، أسفر عن مصرع 23 شخصا، وإصابة 30 آخرين، نتيجة تصادم أتوبيس نقل جماعي بمقطورة توقفت على جانب الطريق لتغيير الإطارات، بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 39 أمام مركز ملوي.

ومن بين ضحايا حادث أتوبيس المنيا، أسرة مكونة من 3 أفراد زوج طبيب مخ وأعصاب يدعى مصطفى غزالي، وزوجته الصيدلانية فاطمة الزهراء، مع طفلهم الوحيد «مالك».

الزوجان المتوفان عقدا القران منذ عام تقريبًا، وأنجبا طفلهما الوحيد «مالك»، وكانوا في طريقهما للعمل من أسيوط إلى القاهرة على متن أتوبيس المنيا، ليفارقا الحياة في لمح البصر، بحسب ما ذكره أحد أقارب الزوجين لـ«هن».

تعليق محزن على صفحة ضحية أتوبيس المنيا

وكان آخر ما شاركته الصيدلانية فاطمة الزهراء عبر حسابها على «فيس بوك»، قبل وفاتها مع زوجها وطفلها على متن أتوبيس المنيا، مقطع فيديو لطفلين صغيرين يلهوان معًا، لتعلق عليه إحدى صديقاتها أمس: «ربنا يباركلك في ابنك ويحفظه».

وبعد ساعات قليلة من تعليق صديقة الصيدلانية على مقطع الفيديو، رد عليها أحد الأصدقاء بكلمات مؤثرة قائلا: «ماتوا هما الاتنين»، لتتحول صفحة «الزهراء» إلى دفتر تعازي من أصدقائها وعائلتها، ويترحم عليها الجميع في تعليقات على منشوراتها.

أسماء ضحايا حادث أتوبيس المنيا

وأسفر حادث أتوبيس المنيا عن مصرع كل من: محمود حمدي محمود 27 سنة طبيب بيطري من محافظة أسيوط، وعمر أحمد محمود شلبي 37 سنة من محافظة سوهاج، وأحمد بهاء عبد العزيز 35 سنة موظف من محافظة أسيوط، وليلى محمد مرعي من محافظة القاهرة 65 سنة و18 جثة آخرين مجهولة الاسم والهوية حتى كتابة هذه السطور.وجارى التعرف على مقر إقامتهم بمحافظات أسيوط وسوهاج.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد فرج فهمي 24 سنة، من سوهاج، منى عبده على 55 سنة، من أسيوط، وعمر مصطفى محمود 20 سنة، طالب، من أسيوط، أحمد مختار محمد مندوب مبيعات 35 سنة، من أسيوط، وسارة نصحى عبدالعليم 33 سنة وعامر يوسف سعد 65 سنة، من أسيوط، وريمون ميلاد جاد 31 سنة، من أسيوط، وأمير عامر يوسف 35 سنة، من أسيوط، ومروة مصطفى أحمد 22 سنة، من أسيوط، وعبدالله أحمد جودة 11 سنة، طالب، وقطب حسين مصطفى 50 سنة مقاول، من الجيزة، كريستين فهمي حبيب 25 سنة، من أسيوط، محمد جمال توفيق 26 سنة، ومينا أيمن صبحى 23 سنة طالب، ومحمد على إسماعيل 27 سنة، من سوهاج، وجمال عبدالنبي عجمي 55 سنة، وأمين محمد ماهر 19 سنة طالب وأحمد بلال شحاتة 15 سنة طالب وكيرلس وجيه صبحي طبيب 29 سنة، وجون إسحاق سليمان 32 سنة ورحاب زايد طلبة 42 سنة، ويوسف محمد عبدالخالق 21 سنة، وعمر محمود عبداللطيف 21 سنة، ومحمد هشام محمد 19 سنة، وعاصم أسامة محمد 20 سنة ومحمد أحمد دياب 20 سنة، وحازم عبدالرحيم عبدالتواب 29 سنة، وحربي سعد تاودروس 71 سنة وعبدالله صلاح توني 21 سنة، ومصطفى أحمد عبدالعال 64 سنة ويوسف قطب حسين 18 سنة، وعماد ثروت فتحي 47 سنة، وإصابة طفلة مجهولة الاسم والهوية.