خبير دولي في الإتيكيت يحسم جدل الشوكة ولا المعلقة: الشعبي يكون بهذه الطريقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العديد من قواعد تناول الطعام أطلقتها خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية عبر فيديوهاتها الخاصة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلًا عن استضافتها عبر القنوات الفضائية، إذ يتبع حلقاتها الكثير من الانتقادات من قبل المتابعون عبر «السوشيال ميديا».

إتيكيت تناول الملوخية بالشوكة

ووجهت خبيرة الإتيكيت قواعد متعددة يلزم اتباعها عند تناول الطعام في الأماكن العامة ومن بينها الأرز، إذ يلزم تناوله الشوكة وليس المعلقة مثلما شائع بين الناس، كما ظهرت مؤخرًا خلال استضافتها في إحدى الحلقات التلفزيونية للتحدث عن قواعد تناول الملوخية التي يعرف تناولها بالخبز أو الأرز باستخدام المعلقة.

وقالت «شلباية» إن تناول الملوخية لا يمكن تناولها سوى بالشوكة: «مفيش رز يتاكل بالمعلقة نهائي»، إذ تضع الملوخية على وجه الأرز باستخدام معلقة كبيرة، ثم يكون تناولها باستخدام بالشوكة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على «السوشيال ميديا»، وانتشرت العديد من المنشورات الساخرة، ومن بينها «حتى الأكل صعبتوه علينا»، و«الملوخية بالذات لازم ودن قطة، يا تتشرب من الطبق».

خبير دولي يعلق على إتيكيت تناول الملوخية

ومن ناحيته، رد نبيل عشوش خبير دولي في الإتيكيت والبروتوكول الدولي والعلاقات العامة، وزميل المجمع البريطاني للإتيكيت والبروتوكول الدولي، في تعليق عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن إتيكيت تناول الطعام لا يطبق على جميع أصناف الأطعمة، إذ يكون هناك بعض الوجبات التي تتميز بأصولها الشعبية، ولا يمكن الخلط بين إتيكيت تناول الأكلات الشعبية والدولية، لأن الأولى ترتبط وفقًا للإتيكيت المحلي.

أما ما تحدده خبيرة الإتيكيت مجرد اجتهاد شخصي لا علاقة له بعلم الإتيكيت الدولي، والتعليق على ملابسها الذي شاع انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يرجع إلى حريتها الشخصية، ولكنها غير موفقة في اختيارها لحضور الاستضافة في البرنامج «ملابس الضيفة حريتها الشخصية ولكنها لا تناسب المناسبة وخلصت حاجز بينها وبين كثير من مشاهدة البرنامج»، علة حد قول خبير الإتيكيت الدولي.