طبيب يكشف أسباب انتشار الإصابة بالنزلات المعوية.. هل لها علاقة بالصيف؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر النزلات المعوية من أكثر الأمراض الشائعة بين الكبار والصغار أيضًا بداية من الرضع، وتسبب ذعر وقلق كبير للأمهات على أبنائهن عقب ظهور أعراضها من سخونة في الجسم، إسهال ودوار، فضلًا على فقدان الشهية وغيرها من الأعراض التي تؤرق صاحبها وتؤثر سلبيًا على صحته.

أسباب الإصابة بالنزلات المعوية وأعراضها

لذا، تداولت العديد من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن أسباب الإصابة بالنزلات المعوية، خاصة انتشارها خلال فصل الصيف، إذ اعتقد البعض بأن لها علاقة بارتفاع درجات الحرارة، لذا أوضح استشاري الباطنة أسباب الإصابة بها بالإضافة إلى أعراضها وطرق الوقاية.

وقال الدكتور أيمن الشاذلي، استشاري الأمراض الباطنة، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر لـ«هن»، إن الفيروسات والبكتيريا تنشط بشكل كبير خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يعزز الإصابة بالنزلات المعوية لدى الكبار والصغار أيضًا، وتظهر الأعراض فيما يلي:

- القيء.

- الإسهال.

- ارتفاع درجة الحرارة.

- آلام في البطن.

أما عن علاج النزلات المعوية، يختلف وفقًا لنوع الإصابة سواء كانت طفيلية، أو بكتيرية، ولكن يلزم الانتباه جيدًا إلى علاج الجفاف المصاحب للنزلات المعوية حتى لا يكون له الأثر السلبي الكبير على صحة الشخص، ولكن سير وتيرة العلاج يكون طبقًا للأعراض التي تظهر على الشخص، إذ يحدد العلاج وفقًا للأعراض: «بياخد مضاد للقيء، مضاد حيوى وللطفيلات أو فيروسي»، وجميعها تحدد من قبل الطبيب المعالج.

طبيب يوضح طرق الوقاية من النزلات المعوية

ونصح «الشاذلي» الأشخاص بضرورة غسل اليدين جيدًا، والامتناع عن تناول الأطعمة مجهولة المصدر والبعيدة عن الرقابة، مع الحرص على حفظ الأكل بطريقة صحيحة، والحفاظ على راحة الجسم مع تناول المشروبات الدافئة مثل الزنجبيل، القرفة، الليمون، والاهتمام بنظام غذائي صحي.