بوركيني هادية غالب طلع مش غالي.. «شعبة الملابس» تكشف أسعار صادمة للمايوهات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلاف نسائي واسع على مدى عدة أسابيع، ما زال يتصدر حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بين فريقين من النساء أحدهما يشجع بعضهن ارتداء ملابس السباحة البكيني، وأخريات يفضلن البوركيني، وبدأ الشجار منذ سنة بعد أن اعترضت إحدى النزيلاا في الساحل الشمالي على رؤية أخرى بالمايوه الشرعي أو ما يطلق عليه «البوركيني»، ولكن حاولت البلوجر هادية غالب إنهاء المشكلة بعد أن أصدرت براند خاص بملابس السباحة للنوعين.

براند هادية غالب ينهي خناقة البوركيني

ولم تكتفِ البلوجر هادية غالب بإطلاق براند لملابس السباحة فقط، ولكنها حرصت على ارتداء البوركيني في جميع المناطق السياحية التي تزورها مثل الساحل الشمالي، أوروبا، والمالديف لتشجيع السيدات على ارتداء ما يرغبن، كما حرصت على عمل العديد من الحملات الإعلانية، كطريقة منها لإنهاء الجدل المثار بين السيدات، ولكن أثارت مايوهات هادية غالب جدلًا واسعًا بين الفتيات، لأسعارها المتفاوتة التي تفوق طاقة الكثير من الفتيات، إذ تصل أسعارها إلى 3 ونص ألف جنيه، وهو ما أثار غضبهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أسعار صادمة للبوركيني

وقالت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن أسعار البوركيني متفاوتة وفقًا للموديل، والخامات المستخدمة، إذ تبدأ من 100 جنيه حتى 20 ألف جنيه، سواء كان بكيني قطعة واحدة أو بوركيني، أما عن الخامة المصنعة منها المايوهات منها الليكرا، لأنها مادة قابلة للإطالة، وتتشكل مع حركات الجسم فصلًا على أنها تمنح الشعور بالراحة، وبتسمح له القيام بكل حركات السباحة دون تقييد.

وتابعت «هيكل» أن خامة النسيج مقاومة للنتوءات التي تسبب تمزق القماش خاصة عند الجلوس على مقاعد حمام السباحة، أو على الشواطيء، بالإضافة إلى أنه يكون مقاوم للكلور بحوالى 25 ضعف الأنسجة التقليدية التي تتمثل في الليكرا وإلاستين التي لا تقاوم تأثير الكلور.

ولم يتأثر مستوى بيع ملابس السباحة بما يحدث من جدل، فالإقبال علي شراء البوركيني لا ينتهي سواء كان للمحجبات أو غير المحجبة: «اللي بتحب تحافظ علي بشرتها من ملوحة البحر، والكلور في حمامات السباحة والشمس»، بحسب «هيكل»، فضلًا على أن ألوان الموديلات أثارت إعجاب البعض.