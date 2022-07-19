الامارات | 25 قتيلاً و35 جريحاً في حادث مروري بمصر

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 قتيلاً و35 جريحاً في حادث مروري بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضى 25 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 35 شخصاً، الثلاثاء، جراء اصطدام حافلة للركاب كانت تقلّهم بشاحنة متوقفة في قرية البرشا جنوب مصر، وفق ما أفادت وسائل إعلام مصرية.

ونشرت محافظة المنيا وموقع صحيفة "أخبار اليوم" الثلاثاء، أن الحافلة التي كانت تقل زهاء خمسين راكبا اصطدمت بشاحنة متوقفة قرب قرية البرشا بالمنيا التي تبعد نحو 300 كيلومتر جنوب القاهرة.

ونشر موقع المحافظة أن "السيارة النقل كانت متوقفة علي أحد جانبي الطريق لتغيير الاطار فاصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه إلى القاهرة".

وكانت سلطات المحافظة أعلنت باكرا أن الحادث أسفر عن "وفاة 22 مواطنا مصرياً وإصابة 33 آخرين"، ولكن لاحقا أكد موقع صحيفة أخبار اليوم الحكومية "ارتفاع أعداد ضحايا حادث المنيا إلى 25 شخصا وإصابة أكثر من 35 آخرين"، من دون توضيح إن كان الحادث أسفر عن ضحايا غير ركاب الحافلة.

وكانت سلطات المحافظة أشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي لتلقي العلاج وأن المحافظ اللواء أسامة القاضي الذي تفقّد موقع الاصطدام، في طريقه إلى المستشفى "لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة".

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