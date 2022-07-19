«جبرت بخاطر العروسة ومكسفتهاش».. كوافيرة شبرا عملت الواجب مع بنت خبت فستانها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلاف كبير دار بين عروس تدعى «آلاء.أ» وميك آب أرتيست المحلة التي تدعى «نورا.ب»، أثار حالة من الجدل الواسع على مدار اليومين الماضيين، وذلك بعدما طلبت العروس من الأخيرة عمل «ميك آب سواريه» لها وذلك حتى تحضر به زفاف صديقتها، لكن لم تكن تلك حقيقة الأمر، إذ كشفت «نورا» أن الأولى عروس، وأخفت عنها حقيقة الأمر، حتى لا تدفع قيمة ماكياج العروس.

وسرعان ما انقسمت الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي بين موقفي العروس وميك آب أرتست المحلة، فهناك من أيد موقف العروس «آلاء» بأنها لها الحق الكامل في كشف الأمر، فيما يرى آخرون أن موقف صاحبة صالون التجميل صحيح خاصة بعدما غسلت وجه العروس ومسحت لمسات المكياج انتقاما منها، وذلك وفق رواية العروس.

إشادة واسعة بـ ميك آب أرتست في شبرا: بتراعي ظروف الناس

حالة الجدل المنتشرة أعادت الأذهان إلى بعض الفتيات للحديث عن المواقف الإنسانية لـ ميك آب أرتست تدعى حنان محمد، مع زبائنها من العرائس وكذلك الفتيات والسيدات بمختلف أعمارهن، إذ سردت إحدى الفتيات خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل موقف مؤثر لـ«حنان» مع إحدى العرائس، قائلة: «مرة كان في عروسة جاية ومخبية الفستان في كيس أسود، وطلبت ميك آب وشعر وقالت أنها عندها خروجة عادية، يومها أبلة حنان عملت لها أحلى شغل، وسمعت البنت بتقول لأختها هلبس الفستان في مدخل العمار، راحت لحقتها وقالت لها ألبسي فستانك هنا يا بنتي وأنا هظبطلك الفورمة والميكب تاني، وده تاج من عندي هدية ليكي».

ميك آب أرتست شبرا: مابحبش أزعل حد وربنا بيراضيني دايما

وفي تصريحات خاصة لـ«هن»، قالت السيدة حنان محمد، ميك آب أرتست بمنطقة شبرا، إنها دائما تحرص على إدخال السرور على قلوب زبائنها سواء من الفتيات والسيدات أو العرائس، لأنها تشعر برضا كبير تجاه ذلك الأمر: «ما بعرفش أفاصل مع حد حتى لو على خمسة جنيه، أصل طالما في حد بيفاصل معايا يبقى هو محتاج للفلوس دي حتى لو هيجيب بيها عيش وهو مروح، ودايما بلاقي ربنا بيراضيني».

وتسترجع «حنان» تفاصيل موقف إنساني تأثرت به قبل أعوام، وذلك بعدما رأت منشور لطالبة جامعية ترغب في تجربة صبغة الشعر لأول مرة، لكنها لم تملك المبلغ المالي مقابل الأمر: «شوفت بنت كاتبة على صفحة إنها نفسها تجرب تصبغ شعرها زي كتير من البنات، ومعهاش إلا 200 جنيه، وكل ما تسأل في مكان تلاقي أسعار عالية، روحت تواصلت معاها وقولتلها تعالي، وعملتها كل اللي نفسها فيه، ورفضت أخد منها الفلوس، لكنها أصرت تديها لي».

تعليق ميك آب أرتست شبرا على واقعة عروس المحلة

وواصلت حنان محمد حديثها معلقة على تفاصيل واقعة ميك آب أرتست المحلة، قائلة: «ممكن تكون صاحبة صالون التجميل اتصرفت بإندفاع وما تقصدش إن كل ده يحصل، وفي نفس الوقت ما حدش يلوم العروسة على موقفها، لأن محدش يعرف حاجة الشخص للفلوس حتى لو مبلغ بسيط بتكون إيه».