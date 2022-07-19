فنانة إيرانية تعلن تحولها إلى رجل: أتمنى ألا يؤثر على عملي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر عمليات التحول الجنسي من القضايا الشائكة في الشرق الأوسط، إلا أنها أصبحت منتشرة في الأعوام الأخيرة في عدد من البلدان العربية، بالإضافة إلى إعلان بعض المشاهير تحولهم جنسيا دون مبرر يذكر منهم الفنانة الإيرانية شهرة لورستاني، التي غيرت جنسها إلى ذكر يدعى مازيار، وفقاً للمواقع الإيرانية منها imna للأخبار.

فنانة إيرانية تتحول إلى رجل

أعلنت الفنانة الإيرانية شهرة لورستاني في الساعات القليلة الماضية أنها غيرت جنسها إلى ذكر وكشفت ذلك في تسجيل صوتي لها، إذ قالت: «لم أعد امرأة بعد تصحيح جنسي من أنثى إلى ذكر، وخططت لأن أغير اسمي بالقانون إلى مازيار، أتمنى أن أتمكن من مواصلة عملي كفنان بهويتي الجديدة»، بالإضافة إلى أن اسمها في شهادة الميلاد لا يزال كما هو، لكنها لم تعد سيدة بعد الآن، وعن عائلتها وحياتها الأسرية ذكرت أنها ليست متزوجة، وتوفى والدها العام الماضي، ولديها أخ وأخت.

من هي شهرة لورستاني؟

ولدت الفنانة الإيرانية شهرة لورستاني في طهران، وتخرجت من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران في مجال الإخراج المسرحي، وفي العام ذاته تخرجت من المركز الإسلامي لتعليم صناعة الأفلام درست فيه مجال كتابة السيناريو السينمائي، وعملت في مجمع باغ فردوس للأفلام، وحصلت أيضا على مستوى الماجستير في مجال دراستها.

من أبرز أعمالها الفنية التي شاركت في بطولتها: «الحاجة الفندق، رجل الثلج» كما أخرجت أعمالا فنية باسمها اقتربت من الـ 17 عملا مسرحيا منها: «المبعدون 2، القمر المنير وغيرها».

بدأت «شهرة» مسيرتها الفنية عام 1945 من خلال لعب أدوار في مسرحيات طلابية مثل Snowman و Indifferent Beauty وMan Beh Bagh Irfan و Ajax وWedding Proposal وExiles واستمر التمثيل في المسرح حتى عام1950، وكانت لشهرة لورستاني أول تجربة تمثيلية لها في السينما مع فيلم نياز للمخرج الإيراني علي رضا داوود نجاد.