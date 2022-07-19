لايف ستايل

فستان جينيفر لوبيز يخالف توقعات البنات.. «قديم في الدولاب وبرخص التراب»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جينيفر لوبيز وبن أفليك

ما زال زواج المطربة جينيفر لوبيز يتصدر حديث الرواد والمتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، باعتباره حدث فريد من نوعه لزواجها من النجم بن أفليك عقب قصة حب دامت لمدة 20 عامًا، حتى انتهت بزواجهما رسميًا، وسرعان ما ضجت «السوشيال ميديا» بصورهما معًا وقصة حبهما.

فستان جينيفر يلفت أنظار الجمهور

ولم يقتصر الجدل بشأن قصة حب الثنائي فقط، ولكن إطلالة جينيفر لوبيز أثارت انتباه الجمهور، إذ ارتدت أثناء زفافها فستانًا أنيقا، يشبه الملابس الكلاسيكية في عقد الثمانينات، وهو ما أكدته العروس إذ قالت: «لدي الفستان منذ سنوات كثيرة ماضية، وكنت أحرص دائمًا على الحفاظ عليه حتى ارتديه في يومي المميز».

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سعر فستان جينيفر لوبيز

وتساءل الكثير من الرواد والمتفاعلون عبر مواقع «السوشيال ميديا» عن سعر الفستان، وهو ما كشفت عنه صحيفة «Daily Mail» البريطانية، إذ يبلغ سعره 262 دولارًا أمريكي، فيما يعادل 4965 جنيها مصريا، وهو ما أحدث ضجة من الدهشة والصدمة عقب معرفة السعر، إذ لم يعتقد البعض ارتدائها فستانًات في هذا اليوم بسعر زهيد.

وتميز تصميم الفستان بالأناقة التي جذبت انتباه الجمهور، إذ أنه كان من اللون الأبيض «أوف شولدر»، وأضافت إليه طرحة بسيطة التصميم من نفس اللون، والتقط الثنائي العديد من الصور التذكارية المتنوعة لحفل زفافهما الذي جاء في إحدى الكنائس بولاية لاس فيجاس الأمريكية. 

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وعبرت جينيفر لوزبيز عن فرحتها بيوم زفافها، إذ أكدت أنه اليوم المميز في حياتها على الإطلاق: «سعيدة لوجود عائلتي وأطفالي إلى جانبي»، كما أكدت أن الوفاء بالوعد هو الأساس الأول لاستمرار علاقتها بشريك حياتها: «يكون الحب حقيقي بالفعل عند الوفاء بالوعد، وينفذ الوعد بالصبر، المحبة، التفهم، والعناية».

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كما ارتدت العروس فستانًا آخر من تصميم زهير مراد، وارتدى النجم بن أفليك بدلة بيضاء من خزانته الخاصة، ثم تبادلا الخواتم في الكنسية لإتمام زواجهما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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