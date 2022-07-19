الامارات | بعد غيبوبة سنتين.. امرأة تستفيق وتكشف عن مفاجأة صادمة !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غيبوبة سنتين.. امرأة تستفيق وتكشف عن مفاجأة صادمة ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاقت امرأة أميركية كانت ضحية لهجوم عنيف أدخلها في غيبوبة استمرت سنتين، وكشفت عن مفاجأة صادمة حيث قالت إنّ الشخص الذي هاجمها هو شقيقها، على ما ذكرت الشرطة المحلية.

وقالت قوات الأمن في مقاطعة جاكسون بولاية ويست فيرجينيا الريفية الجبلية في منشور عبر فيسبوك إنّ "واندا بالمر التي كانت تعرضت لاعتداء وضرب ودخلت في غيبوبة، استفاقت حالياً لتشهد على اعتقال المعتدي عليها شقيقها دانيال بالمر".

وكان قد عُثر في يونيو 2020 على بالمر (51 سنة) ملطخة بالدماء داخل منزلها الواقع في كوتاجفيل، وهي بلدة صغيرة في غرب المقاطعة.

وأوضح قائد الشرطة روس ميليتغر في حديث إلى قناة محلية أنّ بالمر "تعرضت جراء الاعتداء عليها إلى إصابة دماغية رضية قد تكون بسبب جرح ناجم عن ضربة بالمنجل أو الفأس".

واعتقدت الشرطة بداية أنها لاقت حتفها قبل أن تدرك أنها تتنفس بصعوبة.

وفيما أشار روس ميلينغر إلى عدم العثور على سلاح الجريمة إطلاقاُ، لفت إلى أنّ التحقيق توقف لعامين بسبب غياب أي بيانات هاتفية أو لقطات من كاميرات المراقبة أو شهود عيان.

واتهمت المرأة العاجزة عن تركيب جمل كاملة والقادرة فقط على الإجابة بنعم أو لا، شقيقها دانيال البالغ 55 سنة بالاعتداء عليها.

وأوقف دانيال بالمر فيما وجهت إليه تهمة الشروع بالقتل والاعتداء المتعمّد.

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