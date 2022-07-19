عروض مغرية لـ عروس المحلة بعد واقعة غسل وجهها يوم خطوبتها.. «عوضه كبير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض مُغري تلقته عروس المحلة، التي تعرضت لموقف محرج من ميك أب أرتيست، خلال يوم خبطتها، إذ أحرجتها أمام الجميع وخطيبها، بسبب اختلافهما على المقابل المادي للمكياج، وكذب العروس بشأن هويتها، إذ كان الاتفاق بينهما على حجز ماكياج سوارية وليس خطوبة، لذا أجبرتها خبيرة التجميل على غسل وجهها، لتشهد الواقعة رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الرواد متعاطفين مع الفتاة ومنتقدين فعل الميك أب أرتيست، ليحاول أحد صالونات التجميل الشهيرة امتصاص غضب العروس.

وعرضت إحدى صفحات صالونات التجميل، تحمل تكاليف مكياج زواج عروس المحلة، إذ قالت إدارة الصفحة خلال منشور شاركته عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من باب المشاركة الاجتماعية ودورنا كلنا أننا نساعد بعض».

عروس المحلة تتلقى عرضا مغريا في حفل زفافها

واستنكر صالون التجميل، ما حدث مع عروس المحلة، من قبل الميك أب أرتيست: «اللي حصل مع العروسة شيء غير لائق، وكتير حصل معانا كدا في السنتر ورد فعلنا أن مبروك للعروسة وخلاص، وهنا لازم نفهم أن فرحة العروسة وسعادتها هي زكاة في حد ذاتها، علشان كدا لازم كلنا نراعى بعض وتراعى الأزمة الاقتصادية اللى كلنا بنمر بيها وتكاليف الزواج العالية».

وأشار صالون التجميل، الذي قدم العرض المُغري لـ عروس المحلة: «أحنا في السنتر، بنرفض ردة فعل الميك أب أرتست، وشكرا أن عندنا صاحبة عمل أولوياتها العمل والعميل قبل التكلفة، وده احد أسباب عروضنا المستمرة، لو حد يعرف العروسة يقولها أن في زفافها الميك هدية مننا، وربنا يجعل في قلوبنا كلنا رحمة ببعض، ومنكسرش فرحة بعض».

الفنانة إنجي خطاب تقدم عرضا لعروس المحلة

الموقف الصادم الذي تعرضت له عروس المحلة، استاء منه الجميع، على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل لأرجاء الوسط الفني، وتفاعلت معه الفنانة إنجي خطاب، التي قدمت عرضا للعروس، خلال حفل زفافها، إذ قالت: «اللي يعرف البنت العروسة القمر دي يخليها تتواصل معايا ضروري أو يوصلني بيها ووعد مني في فرحها هوديها لأحسن ميكب أرتيست وكوافير علي حسابي وحقك عليا في اللي عملته معدومة الإنسانية والرحمة والذوق وكنتي قمر في خطوبتك وقمر من غير ميكب أصلا».

قصة عروس المحلة والميك أب أرتيست

وكانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منشور شاركته إحدى الفتيات في المحلة الكبرى، بعدما روت كواليس تعرضها للإهانة من قبل ميك أب أرتيست، التي قامت بغسل وجهها، بعدما قامت بوضع الماكياج لها، بعد اكتشاف إنها تحضر لخطبتها، بعد الاتفاق على عمل ماكياج سوارية.