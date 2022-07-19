قفطان رجالي موضة مصيف 2022.. يشبه فساتين البحر والسعر «مفاجأة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

اختلافات متعددة في عالم الموضة، من المحتمل أن تكون غريبة لدى البعض، بينما يتقبلها آخرون دون الاهتمام بمدى غرابة التصميم، ولكن نهايًة لا يمكن السير جميعًا وفقًا لوتيرة واحدة، إذ تختلف التصميمات من قبل الخبراء من حين إلى آخر، وكان آخرها تصميم القفطان الرجالي الذي أصبح يشبه الملابس النسائية إلى حد كبير.

تصميمات القفطان الرجالي لعام 2022

انتشرت العديد من التصميمات الجديدة للقفطان الرجالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة عبر المجموعات الخاصة للفتيات، وأخذها البعض بشكل كوميدي لتشابهها مع الملابس المنزلية وفساتين البحر للنساء، إذ ظهر عارض الأزياء بعباءة ذات خطوط سوداء وبيضاء بفتحة من الجانب تظهر القدم كاملًا، تشبه الملابس الشعبية للنساء.

ولاقت صور القفطان الكثير من التعليقات الساخرة من قبل بعض النساء والرجال أيضًا، وكان من أبرز التعليقات: «أحنا نلبس مع بعض أحسن.. بصراحة خليتوا الرجالة آخر موضة».

أسعار القفطان

ولم يكن القفطان الطويل هو التصميم الجديد فقط لعام 2022، إذ صمم خبراء الأزياء مجموعة أخرى من القفطان القصيرة التي تداولها البعض بشكل ساخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان من أبرز المنشورات: «لما تشتري عباية وتكش»، وقال آخرا: «لما تروح عند قرايبك ويطلعولك أي حاجة تلبسها».

ويباع القفطان الرجالي أيضًا عبر الموقع التجاري «SHEIN»، الذي يخص منتجات السيدات والرجال أيضًا، بسعر يعادل 240 جنيها مصريا.

يصنع القفطان الرجال في العديد من المتاجر الإلكترونية، من أبرزها سوق أمازون الذي سمح بإمكانية توصيل المنتج من أمريكا إلى مصر ولكنه يباع بالدولار ويتراوح سعره من 400 إلى 500 جنيه مصري، وتتعدد نوع الأقمشة التي يصنع منها القفطان الرجالي منها الصوف، الفيكوز، والليكرا وغيرها ما يناسب طبيعة الصيف.