هنا الزاهد ترد على متابعة سخرت من شكل أسنانها: « مش بتعدليها ليه؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تميل الفنانات بين الحين والآخر للتواصل مع الجمهور واستقبال أسئلتهم واستفساراتهم في شتى أمور حياتهم سواء الشخصية أو العملية، ويتحدثن إليهم في كل ذلك عبر خاصية الرسائل، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ومن ثم يتم مشاركتها عبر خاصية «ستوري».

متابعة تسخر من أسنان هنا الزاهد

وشاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بالرد على استفساراتهم من خلال خاصية «الأسك»، إذ قالت في منشور دونته: «يلا بينا أسألوني»، ومن ثم بدأت تستقبل الأسئلة وترد عليها، كونها واحدة من أكثر الفنانات الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفنانة ترد

«ليه ما عملتي أسنانك؟»، كان ذلك واحدا من بين الأسئلة التي تلقتها الفنانة هنا الزاهد، من قبل إحدى المتابعات، كون أسنانها غير متناسقة، لترد عليها الفنانة قائلةً: «علشان بحب سناني وهي معوجة، حاسة لو عملتها ضحكتي هتتغير».

نجاح هنا الزاهد في فيلم بحبك

وحققت الفنانة هنا الزاهد، نجاحات جديدة أُضيفت إلى ما اعتادت عليه سابقا، من خلال مشاركتها في فيلم «بحبك» مع الفنان تامر حسني، وسمر محمد متولي، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، الذي عُرض في عيد الأضحى المبارك 2022، وحقق نسب مشاهدة وإيرادات كبيرة من قبل الجمهور، مشيدين بدورها الاستثنائي، واللوك الخاطف للأنظار التي ظهرت به.

وكانت شاركت الفنانة هنا الزاهد، في مسلسل «أنا وهي»، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول المشكلات النفسية، وأدت شخصية «هند» التي تعاني من عقدة تجاه الرجال وتكرههم بشدة، بينما «سليم» والذي يجسد شخصيته الفنان «أحمد حاتم» يعاني من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عند طبيب نفسي، ويضطران لمساعدة بعضهما البعض للعلاج مما يمر بهما من عقد نفسية.