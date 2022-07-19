اعرفِ مدة النوم الصحية للأطفال قبل التحاقهم بالروضة.. دراسة توضح

القاهرة - سمر حسين - ماما

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الأطفال الصغار الذين ينتقلون إلى رياض الأطفال يحتاجوا للنوم لمدة 10 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة، ويعد هذا أمرًا مهمًا عندما تفكر في أن أكثر من نصف الأطفال على مستوى العالم الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا، ينامون أقل من 9 ساعات ليلاً.

وخلال الدراسة قال الباحثون إن الأطفال الذين ينامون 10 ساعات أو أكثر ليلًا، تكن لديهم قدرة أسهل خلال التحاقهم بالسنة الأولى من رياض الأطفال اجتماعيا وعاطفيا، كما تتكون لديهم مشاركة تعليمية أفضل من أولئك الذين ينامون أقل من 10 ساعات يوميا، وذلك حسب ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

لماذا لا يحصل معظم الأطفال على قسط كافٍ من النوم؟

يقول الخبراء إن الأطفال قد يواجهون صعوبة في السقوط والاستمرار في النوم لأسباب عديدة، والتي عادة تتمثل في استخدام الأجهزة الإلكترونية لوقت طويل، أو مشاهدة التلفاز قبل النوم مباشرة، إذ كشفت بعض الدراسات وجود صلة بين وقت الشاشة والنوم المضطرب والتعلم.

نصائح لحصول الطفل على ساعات النوم المطلوبة

ويمكن للأم مساعدة طفلها في الحصول على عدد ساعات النوم المطلوبة قبل بلوغه مرحلة رياض الأطفال، من خلال بعض الخطوات التي أوصت بها الأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، والتي تتمثل في:

1- الحصول على ما لا يزيد عن ساعة لمشاهدة التلفاز في أيام الأسبوع، وثلاث ساعات في عطلات نهاية الأسبوع.

2- إعداد روتين نوم من ثلاث خطوات، هي الحصول على حمام دافئ، وتصفح كتاب للأطفال، والذهاب إلى السرير.

3- تهدئة الإضاءة الليلية أثناء نوم الطفل.