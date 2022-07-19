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«كلوا الكحك ومشيوا».. سيدة تتفاجأ بوجود دببة في مطبخها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دببة تتناول كعك من منزل السيدة الأمريكية

لم تكن المرة الأولى التي تزور فيها إحدى الدبدبة في ولاية كاليفورنيا منزل السيدة الأمريكية أليس تيلور، فقد اعتادت أن ترى وجود دبة وابنتها تتسللان إلى منزلها لكن هذه المرة قصدت الدبة المطبخ الخاص بالسيدة وتناولت الكعك وعند خروجها أصدرت صوتا وكأنها تشكر السيدة صاحبة المنزل، وفقا لقناة Abc الأمريكية التي وصفت الواقعة بأنها قصة مجنونة.

رد فعل السيدة بعد رؤية الدببة 

على الرغم من أن الموقف مخيف ومرعب إلا أن السيدة الأمريكية أليس تايلور تمالكت وأخذت تصور المشهد أمامها، فبعد إعدادها لطبق الكعك أو الدوناتس تركها للطبق في المطبخ، عادت السيدة «تيلور» بسبب الأصوات في الطبخ لترى الكعك الذي أعدته قد تناولته إحدى الدببة مع ابنتها الصغيرة، وذلك بعد أن تسلل الدٌبان إلى المنزل من إحدى الشُرفات، تناول الدبين الحلوى أو الكعك وخرجا من نفس المكان الذي دخلا منه إلى المنزل لكنهم أصدروا أصواتا وكأنهم يشكرونها على حسن الضيافة لهم، حسبما روت لقنوات التلفزيون الأمريكية.

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وتعتبر الدببة السوداء من الحيوانات الشائعة في ولاية كاليفورنيا بالإضافة إلى بعض الحيوانات الأخرى منها الراكون، ابن عرس، ثعالب الماء، القنادس، الصقور، السحالي، البوم، القيوط، الظربان، الثعابين، الكوجر، الغزلان، السناجب والحيتان، وقد اعتاد سكان الولاية خاصة الساكنين في الريف بالقرب من الغابات على رؤية تلك الحيوانات بشكل شبه يومي لكن الغريب هو تصرف الدبين مع السيدة «تيلور». 

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تناولوا الكعك وشكروها 

الغريب في القصة ليس محاولة سرقة الدبين الكعك وتناوله من منزل السيدة الأمريكية من خلال تسللهم من إحدى شرفات المنزل، لكن المفاجأة أن الدبين أو الحيوانين أصدرا أصواتا عالية قبل الخروج كأنهما يقدمان الشكر لأصحاب المنزل على حسن الضيافة، الأمر الذي أعجبت به السيدة أليس تيلور، فعلى الرغم من أن الضيفين كانا ثقيلين ويمثلان خطورة عليها إلا أنهم كانوا لطفاء في النهاية عند خروجهم بعد تناول الطعام.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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