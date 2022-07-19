الطفلة «أمل» تحتفل بعيد ميلاد والدها بـ15 جنيها فقط.. والأب: «مصدقتش نفسي»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

براءة الطفولة تصنع العديد من المواقف البسيطة التي قد تنشر مشاعر كبيرة من الحب والامتنان بين الطفل والمحيطين به، والتي يمكن أن تدفع صاحبها إلى القيام بأمور لم تكن في الحسبان لكنها تظل خالدة في الأذهان دائما، وهو ما قامت به مؤخرا، أمل عبد القادر صاحبة الـ 10 أعوام، أثناء احتفالها بعيد ميلاد والدها الثالث والثلاثين، بأفكار بسيطة للغاية لكنها كانت بالغة المكانة في قلب الأب.

تفاصيل احتفال الطفلة بعيد ميلاد والدها

أطباق منزلية حملت بداخلها حفنة من بطاطس الشيبسي الجاهزة، وسناكس ملونة، إلى جانب زجاجة كبيرة من العصير الجاهز، وقطعة آيس كريم، وأخرى من «الباتيه»، تلك هي تجهيزات عيد الميلاد البسيط الذي أعدته الطفلة الصغيرة «أمل» بشكل مفاجئ لوالدها في عيد ميلاده، إلى جانب تدوينها جواب بخط يديها عبرت من خلاله عن حبها لوالدها، لسرعان ما تلقى صورة الاحتفال تفاعل الآلاف من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مع موقفها الطفولي.

يكشف الأب الثلاثيني عبد القادر عمارة، خلال حديثه لـ«هن» تفاصيل احتفال «أمل» أكبر أبنائه الثلاثة بعيد ميلاده، ودهشته من تفكيرها البريء للاحتفال بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة، «هي خدت مني مصروفها زي كل يوم وقالتلي هنزل أشتري حاجة، فقولت هتشتري حاجة حلوة وتطلع العادي، بعدها اتفاجئت بعد ما طلعت إنهم طافيين نور الشقة، وعاملة ليا المفاجأة دي، ومولعة شمعة بلاستيك صغيرة، وبتقولي ده عيد ميلادك يا بابا، كل سنة وأنت طيب».

رد فعل الأب بعد احتفال طفلته بعيد ميلاده

سعادة عارمة شعر بها الأب موضحا أنه لم يتوقع ما قامت به طفلته وتفكيرها في الاحتفال بعيد ميلاده بهذه الطريقة، لافتا إلى أن العلاقة بين وبين ابنته قوية للغاية، ومقربان لبعضهما البعض بصورة بالغة، وهو ما دفعه للتعبير عن سعادته بموقف طفلته بمشاركة صورة عيد الميلاد عبر إحدى الصفحات بموقع «فيس بوك».