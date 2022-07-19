بعد واقعة ميكب ارتست المحلة الكبرى.. طريقة عمل مكياج خفيف للعرائس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال الساعات القليلة الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار قصة الخلاف الذي دار بين عروس وخبيرة تجميل وعناية بالبشرة، في المحلة الكبرى، لتتحول الصفحات والحسابات إلى جدال واختلاف شديد في الآراء مع الثنائي، بين مهاجمي للميك آب ارتيست، التي قامت بعمل رد فعل هجومي على العروس، التي كانت اتفقت معها على عمل ماكياج سوارية، بمبلغ قدره 450 جنيه، لتكتشف الأخيرة فيما بعد بإنها العروس وتحضر لخطبتها.

بعد واقعة ميكب ارتيست المحلة الكبرى، أصبحت الفتيات يبحثن عن طريقة عمل ماكياج خفيف للعرايس والمناسبات المختلفة، حتى لا يصبحن عرضه للموقف ذاته الذي حدث مع عروس المحلة الكبرى.

يُقدم هُن طريقة عمل مكياج خفيف للعرايس والمناسبات، بعد واقعة عروس وميك اب ارتيست المحلة الكبرى.

طريقة عمل مكياج خفيف للعرايس

شرحت خبيرة التجميل، مها الأنصاري، لـ«هُن»، كيفية عمل ماكياج خفيف وهاجئ للعرائس في المناسبات خاصة السوراية والخطوبة، إذ قالت، إن البداية من خلال اختيار نوع غسول مناسب للبشرة، والخطوة الثانية هي الترطيب الجيد للوقاية من الجفاف، حتى لا يظهر بعذ الخطوط المزعجة في البشرة بعد وضع الماكياج، فضلا عن اختيار كريم مرطب مناسب للبشرة.

وضع البرايمر، توزيع كريم الأساس»، كانت تلك الخطوات التالية، التي حددتها خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، مها الأنصاري، لـ«هُن»، إذ تضيف بإن البرايمر يعمل على تثبيت الماكياج وحماية البشرة، كما يساعد على ثبات كريم الأساس لفترة أطول، كما يتم توزيع كريم الأساس من خلال استخدام فرشاة مناسبة، أو باستخدام البيوتي بلندر، من ثم يتم توزيع كمية مناسبة من كريم الأساس على كامل الوجه والرقبة، لتوحيد لون البشرة وإخفاء آثار البقع الداكنة، مع استخدام مصحح العيوب أو الكونسيلر، الذي يعمل على إخفاء كافة عيوب البشرة كالهالات السوداء، البقع الداكنة وآثار البثور الحمراء.

تعتبر خطوة توزيع البلاشر وماكياج العين، من الخطوات المهمة التي تعمل على نجاح الماكياج، إذ يتم ذلك من خلال وضع كمية مناسبة على الخدود والأنف، وماكباج العين يضيف اطلالة مختلفة على العين.