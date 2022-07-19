طالبة في «أولى علوم»: حصلت على براءة اختراع توربين رأسي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت شروق لطفي صاحبة اختراع مشروع التوربينات، إنها تدرس في كلية العلوم وكلية الهندسة، وهو ما دعمها بأفكار كثيرة حاولت تطبيقها على الورق لحل المشكلات، مشيرةً إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى دعم أهلها ومدرسيها والمعيدين والأساتذة في الكلية، حيث تدرس في الصف الدراسي الأول بكلية العلوم، وحصلت على منحة دراسية في كلية الهندسة.

تحديات كبيرة

وأضافت لطفي، في حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، من تقديم شيرين عفت ورضوى حسن: «أواجه تحديات كثيرة وكلام يحاول أن يثنيني عن المشروعات بدعوى أن الأفكار صعبة التفكير، لكنني أحاول العمل على تنفيذها وإقناع الناس بها، لأن الأفكار الجديدة تحتاج إلى ذلك».

وتابعت صاحبة اختراع مشروع التوربينات، أنها تحب علم الفيزياء وتدرس الخصائص الفيزيائية للمواد بعيدا عن المناهج الدراسية، وفي الصف الثاني الثانوي كان أول اختراع لها وكان عبارة عن دائرة كهربية توفر 80% من الكهرباء المستخدمة في المصانع، مشيرةً إلى أنها سجلت توربينا خاصا بها كبراءة اختراع، وهو توربين رأسي أو عمودي ليس موجودا في مصر.

الفارق بين التوربين الرأسي والأفقي

ولفتت شروق لطفي صاحبة اختراع مشروع التوربينات، إلى أن التوربين الرأسي يوفر مساحة، لكن التوربين الأفقي يأخذ مساحة أكبر، لذلك فقد استخدمت التوربين الرأسي حتى توفر المساحة.

وأوضحت، أن مادة الفيزياء معنية بالظواهر الطبيعية وحركتها والاستنتاج، كما أن لها مجالات كثيرة مفتوحة وليست محدودة.