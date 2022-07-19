نصائح يلزم توجيهها إلى طفلك في مراحله الأولى: «صاحبيه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

حالة من الخوف والقلق انتابت الآباء والأمهات بشكل خاص عقب الحادث المفجع لطفلة أسيوط التي أقشعرت لها الأبدان عقب تعرضها لاعتداء جنسي من أحد الأطفال خلال تواجدها داخل الملاهي، إذ أصبح الخوف على بناتهن يراودهن من جميع الفئات العمرية للجنس الآخر، منهن من قررن إغلاق جميع الأبواب على فتياتهن، وأخريات حرصن على عدم قدومهن إلى مكان دون وجودهم إلى جانبهن.

نصائح لحماية طفلك من الاعتداء الجنسي

الكثير من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبرت الأمهات من خلالها على خوفهن ورعبهن على بناتهن بعد حادثة طفلة أسيوط ومن بينها: «لما يكون طفل عنده 13 سنة، ويعمل كده لطفلة احنا نسيب أطفالنا يلعبوا مع بعض تاني ازاي».

لذا، يوضح «هن» في الموضوع الآتي، مجموعة من النصائح التي يلزم توجيهها إلى الفتيات من قبل أمهاتهن حتى تحميهن من الاعتداء الجنسي، وذلك وفقًا لموقع «Very Well Family».

- احرصي على عدم تواجد طفلك يلهو مع أطفال لا تعرفيها، وعند الاضطرار إلى ذلك يلزم عليك معرفتهم جيدًا وعدم ترك طفلك معهم.

- تقربي من طفلك، وأسأليه دائمًا عن أصدقائه في المدرسة، وفيمن يرغب أن يقربهم إليه.

- علم طفلك أن يتعامل بحدود مع غيره، مع تنبيهه إلى أنه لا يسمح لأحد بلمسه، أو فعل أشياء لا تشعره بالارتياح.

- علمي طفلك أن جسده شيء يملكه وحده فقط، لا يحق لأحد أن يراه.

- ابتعد عن الاعتقاد الخاطيء بأن معرفة الطفل لأجزاء جسمه في مراحله الأولى يفتح عينه على أشياء ليست في توقيتها المناسب، حيث يلزم عليك تعليمه أجزاء جسمه مع التنويه على أن هناك أجزاء لا يمكن ذكرها أو الحديث عنها مع أحد.

- حاولي مساعدة طفلك على الشعور بالأمان دائمًا، وذكريه أنك مصدر أمان خاص له، خاصًة أن أكثر الأطفال يتعرضون عادًة إلى تهديد من الجناة.