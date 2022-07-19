الامارات | مختصّون: احذروا استخدام سماعات الأذن بعد السباحة مباشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مختصّون: احذروا استخدام سماعات الأذن بعد السباحة مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت غرفة الصيادلة بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من استخدام سماعة الأذن بعد السباحة مباشرة، معللة ذلك بأن سماعات الأذن قد تؤدي في هذه الحالة إلى انسداد الأذن، ومن ثم الإصابة بالتهابات وآلام.

وأضافت الغرفة أنه بعد السباحة يجب أن تجف القناة السمعية جيداً، وإلا فقد تتسبب الجراثيم الموجودة في ماء الاستحمام في التهاب وألم الأذن. وفي حال استخدام سماعات الأذن فور السباحة، فستتم تهوية القناة السمعية بشكل أقل وتجف بشكل أقل، ومن ثم تجد الجراثيم بيئة جيدة للتكاثر. ومن ناحية أخرى، إذا تراكم الماء في القناة السمعية بعد السباحة، فيمكن التخلص منه بإمالة الرأس إلى الجانب وسحب شحمة الأذن برفق، ثم تجفيف الأذن بمنشفة.

ولمنع دخول الماء إلى الأذن من الأساس، فيمكن استخدام سدادات سيليكون خاصة للسباحة.

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