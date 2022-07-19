الامارات | التاجرة الصغيرة «ظبي» تخطف الأنظار في «ليوا للرطب»

شكرا لقرائتكم خبر عن التاجرة الصغيرة «ظبي» تخطف الأنظار في «ليوا للرطب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين مفردات الأصالة الإماراتية، وخيرات النخيل، تتواصل فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ18، التي تستمر في منطقة الظفرة حتى 24 الجاري.

وشهدت مسابقة «أكبر عذج» في المهرجان منافسات قوية بين مزارعي النخيل في الإمارات، وبلغ وزن أكبر عذج 100 كيلوغرام. وتوّجت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، المنظمة للمهرجان، الفائزين في مسابقتَي «أكبر عذج» و«مزاينة رطب الدباس».

وتقدّم المتنافسين في «أكبر عذج»، حمد عيسى حبيب المزروعي من محضر المدركة، ليحصد المركز الأول بوزن 100 كيلوغرام، وفي المركز الثاني سعيد سيف ثامر خلفان سيف المرر من محضر النابتية، بوزن 96 كيلوغراماً و200 غرام، وفي المركز الثالث عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي من محضر الدحيج، بوزن 92 كيلوغراماً و200 غرام.

وفي مزاينة رطب الدباس، حصد سيف صياح سالم طماش المنصوري من محضر الحومانة، المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت موزة محمد عفصان المزروعي من محضر كيه، وفي المركز الثالث سعيد سالم جابر سعيد المنصوري من محضر كيه.

وبين جنبات المهرجان، لفتت أنظار الزوار تاجرة الرطب الصغيرة ظبي أحمد الحمادي، وهي تجلس خلف مخاريف (سلات) الرطب، وتشرح للضيوف أنواع الرطب المتوافرة في المحل الخاص بوالدها. وبوجه بشوش، وبثقة عالية تستقبل «ظبي» رواد «ليوا للرطب»، وترحب بهم، مرتدية الزي التقليدي الإماراتي، لتعكس دور الحدث في الكشف عن المواهب والقدرات المختلفة لأبناء الإمارات بمختلف أعمارهم وفئاتهم.

وقالت «ظبي» إن وجودها خلف مخاريف وصناديق الرطب يجعلها فخورة بنفسها، إذ طلبت من والدها أن تكون بجانبه في محل بيع الرطب الذي يحمل اسم «سيح الخير»، ومع مرور أول يوم طلبت من والدها أن تتابع العمل وحدها، وبالفعل نجحت التجربة وتألقت في التسويق لبيع الرطب.

وأشارت إلى أنها اكتسبت، على مدار الأيام الماضية، المزيد من السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الزبائن، وكيفية التعامل معهم باحترام والتفاوض على الأسعار، وكيفية الشرح عن أنواع الرطب المتوافرة، وما إذا كان المُشتري يريد أصنافاً محددة ليتم تأمينها له خلال فترة المهرجان.

حمد المزروعي حصد المركز الأول في مسابقة «أكبر عذج».

في «مزاينة رطب الدباس»، تصدّر سيف صياح سالم المنصوري.

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