الامارات | صيف حي دبي للتصميم.. زهور وفنون وجمال

شكرا لقرائتكم خبر عن صيف حي دبي للتصميم.. زهور وفنون وجمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق حي دبي للتصميم غداً فعاليات «الصيف المبتكر»، التي تضم أجندة حافلة بورش العمل والأنشطة، بين 20 الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، وتستهدف جميع أفراد المجتمع ومن كل الأعمار، خلال موسم الصيف والعطلات، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لمختلف قطاعات التصميم والفنون والإبداع.

وقالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم خديجة البستكي: «يمتلك الحي مزيجاً متنوعاً من الأنشطة، وقائمة من الفرص الإبداعية المتنوّعة والمناسبة لكل موسم، ويستقبل موسم (الصيف المبتكر)، الذي يدعو المبدعين من جميع الأعمار لإطلاق العنان لمواهبهم وخوض مجموعة كبيرة من التجارب الثرية والتي تسهم في اكتساب مهارات جديدة»

وأضافت: «نتعاون مع عدد كبير من الشركاء في تنظيم الفعاليات التي تتيح الفرصة للجميع للمشاركة والاستمتاع بالتجارب الملهمة، إذ نواصل خلال هذا الموسم رعاية المواهب الناشئة، وتمكينها بما يعكس صورة دبي كعاصمة للتصميم والإبداع في المنطقة».

وتنظم الفعاليات في المبنى 6 بالحي، وتشمل أنشطة متنوعة مثل تنسيق الزهور وأعمال البستنة، وتصنيع الروبوتات، وفنون الكتابة والخط، ودروس التزيين وتصفيف الشعر، ومهارات التصوير الفوتوغرافي وصناعة الشموع، بالإضافة إلى جلسات التدريب الرياضية، وجلسات تدريبية في التسويق وبناء العلامات التجارية وغيرها.

وتنظم جلسات رياضية في أيام الأحد عند الساعة السابعة مساء في «ذا بلوك» في حي دبي للتصميم. وستقدم وردة مشتاق، المؤثرة في عالم الموضة ورائدة الأعمال المؤسسة لمنصة Soho Studio التي يتابعها أكثر من 304 آلاف شخص، جلسة تعليمية تستهدف التعريف بأفضل الممارسات لتأسيس العلامات التجارية، وتقدم للمشاركين خلاصة خبرتها في مجموعة نصائح مدروسة تسهم في إنجاح مشروع إنشاء العلامة التجارية الشخصية، في 27 الجاري.

كما سيقدم «ميزون دي فلوغ» ورشة لتعليم مهارات تنسيق الزهور الرائعة، لإضفاء البهجة على المنزل، أو تقديمها هدية (6 و13 أغسطس المقبل).

وعن صناعة الشموع، ستقدم علامة «من العرب» ورشتين (الجمعة والسبت المقبلين). وتأسست «من العرب» لترسيخ الثقافة الإماراتية من خلال الروائح التقليدية مثل البخور. ولقيت نجاحاً بعد ظهورها للمرة الأولى في سوق أسبوع دبي للتصميم في 2020، في حي دبي للتصميم.

وفي السابع من أغسطس المقبل، ستقدم Green Hands جلسات في الاعتناء بالنباتات، في ورشة عمل متاحة لجميع محبي الطبيعة. وتتسع مشاركة Green Hands لتقدم ورشة عمل أخرى تركز على تناغم الديكورات الداخلية مع النباتات، وتعلم أفضل الطرق للعناية بالنباتات الداخلية وتنسيقها، خلال ورشة ثانية في 21 أغسطس المقبل.

كما تضم أجندة الصيف المبتكر دروس هيب هوب كل ثلاثاء وجمعة للكبار، وكل سبت للأطفال، حتى نهاية البرنامج، علاوة على ورشة فن الـ«غرافيتي» (31 الجاري، و14 أغسطس)، وورشة عمل الروبوتات المستدامة (24 الجاري و14 أغسطس). وسيكشف حي دبي للتصميم عن جدار كبير للتلوين، وليس للأطفال فحسب، إذ إن جميع الزوار مدعوون لإطلاق العنان لإبداعاتهم في هذه المساحة الكبيرة.

ويعدّ حي دبي للتصميم وجهة للمبدعين ورواد الأعمال، وسيقدم من خلال برنامجه الصيفي فرصاً للمبدعين من جميع الأعمار لتبادل الأفكار ومشاركة الإبداع والاستلهام.

إطلالات

ضمن البرنامج الصيفي في حي دبي للتصميم ستقدم علامة مستحضرات التجميل العالمية «كيكو ميلانو» ورشة عن أنواع المكياج المناسبة لموسم الصيف، بالإضافة لأفضل نصائح العناية بالجمال، بإشراف خبراء التجميل لدى العلامة في 28 الجاري. وسيقدم خبراء الشعر لدى «شوارزكوف بروفيشنال» ورشة تستهدف الباحثين عن إطلالات جديدة لفصل الصيف (5 و12 و19 أغسطس المقبل).

خديجة البستكي:

«الحي يدعو المبدعين من جميع الأعمار لإطلاق العنان لمواهبهم، وخوض مجموعة من التجارب الثرية التي تسهم في اكتساب مهارات جديدة».

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