الامارات | خبيرة: لا تستغنوا عن كريمات الحماية خلال الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة: لا تستغنوا عن كريمات الحماية خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الخبيرة بمختبر «غارنييه» لمستحضرات العناية بالبشرة والتجميل، أنجلينا بوجنونو، أن مشكلات البشرة تكثر خلال الصيف، بسبب الأشعة فوق البنفسجية، وارتفاع درجات الحرارة والتعرّق.

وأوضحت أن «التنظيف في الصباح والمساء أمر مهم للغاية، حتى لا تتسبب التأثيرات البيئية والاتساخات اليومية في سد مسام البشرة، وتشكل ضغطاً إضافياً عليها».

وأوصت بوجنونو بإجراء تقشير خفيف للبشرة مرة في الأسبوع لإزالة البكتيريا وخلايا الجلد الميتة.

ونصحت خبيرة العناية بالبشرة باستعمال كريمات الحماية من الشمس بشكل يومي، وعدم الاستغناء عنها تحت أي ظرف من الظروف، مع العلم بأن العناية لا تقتصر خلال فصل الصيف على بشرة الوجه فحسب، بل يجب الاهتمام بالجسم أيضاً، لأنه يتعرض للحرارة والأشعة فوق البنفسجية، وإضافة إلى كريمات الوقاية من أشعة الشمس يجب استعمال مرطب إضافي.

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