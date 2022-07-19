الامارات | موسم الخريف في «الشارقة» يضيء على إبداعات متفردة

شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الخريف في «الشارقة» يضيء على إبداعات متفردة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج معارضها لخريف 2022، والذي يضيء على إنتاجات فنية متفردة في الفن الحديث والمعاصر، عبر مجموعة من المعارض الجماعية والفردية، والمبادرات المتعددة في التصوير الفوتوغرافي، والسينما، والنشر، والتي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات فنية وثقافية محلية وعالمية.

وينطلق برنامج الخريف مع معرض «فن البوب في جنوب آسيا» الذي ينظم في الفترة بين الثاني من سبتمبر و11 ديسمبر المقبلين، في المباني الفنية في ساحة المريجة، وهو من تنظيم مؤسسة الشارقة للفنون ومتحف كيران نادار للفنون في نيودلهي.

ويمثل «فن البوب في جنوب آسيا» معرضاً استقصائياً واسعاً للفن الحديث والمعاصر، المعني بالثقافة الشعبية في منطقة جنوب آسيا، ويتضمن أكثر من 100 عمل فني منذ منتصف القرن الـ20 حتى الوقت الحاضر، وينتمي إلى أولى المحاولات الرامية إلى تقديم دراسة مستفيضة وإحاطة معمّقة بفن البوب الجنوب آسيوي، عبر استضافة فنانين من أفغانستان وبنغلاديش والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا والشتات الجنوب آسيوي.

كما تنظم المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني السويدي للهندسة المعمارية والتصميم، والمتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في كوريا، النسخة الثانية من منصة «فرجة ممتعة»، بين الثاني من سبتمبر و11 ديسمبر المقبلين، في المباني الفنية في ساحة المريجة.

واستمدت «فرجة ممتعة» فكرتها من موجة التفاعلات الرقمية التي شهدت تزايداً ملحوظاً أثناء الوباء، وعملت على تجسيدها عبر الإنترنت، لتكون منصة متخصصة في فن الفيديو وغيره من الأعمال القائمة على الوسائط التكنولوجية، إذ تتخذ المنصة من المواءمة بين عالم الإنترنت والعرض في الموقع، أسلوباً متكاملاً يتيح لعروضها أن تكون حاضرة في كليهما معاً.

بالإضافة إلى معرض الكتاب الفني السنوي «نقطة لقاء» (بين 25 و27 نوفمبر المقبل) ويسلط الضوء على مجموعة مختارة من المطبوعات، بما يشمل المنشورات الفنية وإنتاجات الناشرين المستقلين والمشاريع الثقافية غير الربحية، التي يلتزم أصحابها بممارسات نوعية وتجريبية، تسعى إلى توسيع نطاق وسيط النشر وحضوره. يُنظم «نقطة لقاء» في بيت عبيد الشامسي التراثي، ويتضمن ورشاً وجلسات حوارية وأمسيات موسيقية وإطلاق وتوقيع كتب جديدة.

ويتضمن برنامج الخريف مجموعة من المعارض والمبادرات التي تنظمها المؤسسة سنوياً، كمعرض التصوير الفوتوغرافي «وجهة نظر» في نسخته العاشرة، ويستقطب المعرض جميع أشكال ومقاربات التصوير الفوتوغرافي التي تسعى إلى رواية القصص البصرية، وتصوّر تنوع الحياة المعاصرة.

كما تنظم المؤسسة ثلاثة معارض حول العالم لفنانين بارزين ومؤثرين في المشهد الفني المعاصر.

سينما في أكتوبر

تنظم النسخة الخامسة من منصة الشارقة للأفلام، في الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر المقبل، وتهدف لدعم المشهد الفني السينمائي المزدهر في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال توفير منصة مهمة لصانعي الأفلام البارزين والناشئين، والمنتجين، والنقاد، والطلبة، على حد سواء، إذ تشتمل المنصة على ثلاثة مكونات رئيسة، هي: جوائز وبرنامج الأفلام المقيّمة، والبرنامج العام للجلسات، وورش العمل، وفعاليات خاصة بالصناعة السينمائية، بما في ذلك الملتقى التشاركي، بالإضافة إلى العروض الأولى للأفلام الفائزة بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة.

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