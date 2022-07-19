الامارات | موعد جديد مع أجمل الصور.. في «أبوظبي للصيد والفروسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد جديد مع أجمل الصور.. في «أبوظبي للصيد والفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية مسابقة أجمل الصور الفوتوغرافية ذات الصلة بثيمة الحدث في دورته المقبلة «استدامة وتراث.. بروح متجدّدة»، بما يسهم في التعبير بلغة الفن عن جهود أبوظبي والعالم في تعزيز استدامة البيئة والصيد والرياضات التراثية، والتعريف بالتراث الثقافي والحضاري والبيئي للآباء والأجداد، وأهمية الحفاظ على الحياة البرية.

وأعلن المعرض أن باب الترشّح للمسابقة مفتوح حتى 31 أغسطس المقبل، إذ تتوافر شروط ومعايير المُشاركة واستمارة الترشّح عبر الموقع الإلكتروني للمعرض.

وتنظم الدورة الـ19 من المعرض «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبلين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

كما أطلق المعرض في دورته الجديدة، مسابقة أجمل صورة فوتوغرافية يتم التقاطها لفعاليات المعرض من قبل الزوّار خلال الأيام السبعة للحدث، إذ يمكن تقديم سلسلة من الصور في محور المسابقة تجسّد فعاليات «أبوظبي للصيد والفروسية» بفعالياته المختلفة، من ساحة العروض ومنصّات الصقور، مسابقة جمال السلوقي العربي، مزاد الصقور، مزاد الخيول، مزاد الإبل، قطاع الفنون والحِرف اليدوية التراثية، وغير ذلك من أنشطة القطاعات الـ11 للمعرض، علماً بأن عدد الصور المسموح المشاركة بها في المسابقة لكل مترشّح هو خمس صور بحد أدنى، وبحد أقصى 10 صور.

وتهدف المسابقة التي ستعلن عن نتائجها بعد اختتام المعرض بنحو أسبوعين، إلى توفير منصّة لدعم واحتضان المبدعين في مجال التصوير الفوتوغرافي من مختلف الفئات، وتحفيز واستقطاب الهواة، والحرص على أن يشارك الزوّار بصورهـم التي يلتقطونها من داخل المعرض. وكذلك تسليط الضوء على إبداعات الشباب في الفنون ونظرتهم الابتكارية لموضوعات حياتهم، وتفاعلهم الحي والإيجابي مع الأحداث والفعاليات الكبرى، بهدف الاحتفاظ بها وتوثيقها بالصور للأجيال المقبلة.

وتهدف مسابقات التصوير الفوتوغرافي في المعرض أيضاً إلى دعم التواصل بين الأجيال والحفاظ على تراث الأجداد والاهتمام به، من خلال تقديم صورة فنية حيّة للفعاليات المنطمة بالحدث، وتشجيع الزوّار من مختلف الجنسيات على الحفاظ على التراث المحلي، والإسهام في توثيق الحياة البرية والبيئة الصحراوية، وتسليط الضوء على مكانة المعرض وريادته عالمياً.

وأطلق المعرض أيضاً مسابقة أجمل مقطع فيديو يتم التقاطه للفعاليات اليومية، ومشاركته عبر «إنستغرام»، ويجب أن يكون الفيديو الذي يشارك في المسابقة قد سجل خلال دورة «أبوظبي 2022»، ويدور حول موضوعها. ويعتمد الفوز في المسابقة على توصيات جمهور المتابعين، ويفوز بالجائزة الأولى الفيديو الذي يحصل على أكبر عدد من علامات الإعجاب. علماً بأنه يُرفض أي فيديو لا علاقة له بمضمون المعرض. ويحق لكل مصور المشاركة بعدد غير محدد من الفيديوهات، لكن قوانين المسابقة تقتضي بألا يُسمح لكل مشارك بالفوز بأكثر من جائزة واحدة.

يشار إلى أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أعلن، مطلع يوليو الجاري، عن بدء الترشّح للمشاركة في مسابقاته التراثية والفنية والثقافية المتخصّصة، التي تشمل 27 فرعاً وفئة، مشيراً إلى أن التسجيل متاح حتى نهاية الشهر المقبل، إذ تمّ رصد 45 جائزة لمختلف المسابقات.

ويبرز غنى المعرض وشموليته في القطاعات الـ11 المتنوعة التي يضمّها، وهي: الفنون والحِرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشروعات الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المختصّة.

طلبات

تقدّم طلبات المشاركة إلى نادي صقاري الإمارات، عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال ملء استمارة خاصة بكل مسابقة متوافرة في الموقع الإلكتروني لمعرض أبوظبي للصيد adihex.com، حيث يمكن الاطلاع على معايير الترشّح لكل مسابقة.

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أغسطس المقبل، آخر موعد لتلقي طلبات مسابقة أجمل الصور ذات الصلة بثيمة الدورة المقبلة: «استدامة وتراث.. بروح متجدّدة».

المسابقات الفنية للمعرض تسلط الضوء على إبداعات الشباب ونظرتهم الابتكارية لموضوعات حياتهم، وتفاعلهم الحي والإيجابي مع الأحداث والفعاليات الكبرى.



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