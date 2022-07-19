الامارات | «أبوظبي للّغة العربية» يشارك في معرض مكتبة الإسكندرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للّغة العربية» يشارك في معرض مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمجموعة من الفعاليات واللقاءات، يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في أبوظبي بفعاليات النسخة الـ17 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى 28 الجاري، تحت شعار «الوعي وبناء الإنسان»، في مكتبة الإسكندرية.

وتأتي المشاركة في إطار حرص المركز على إبراز جهوده في عملية إحياء اللغة العربية وإيجاد حلول لإشكاليات استخدامها، وتبادل الرؤى مع مختلف الجهات ذات الصلة والمهتمين بتعزيز حضور اللغة العربية لغة للفن والعلم والحضارة. وتتضمن المشاركة عقد لقاءات مع جهات معنية بالثقافة، علاوة على مشاركة رئيس المركز، الدكتور علي بن تميم، في ندوة حوارية تنظم اليوم ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

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