حملة أريد حلا: المرأة تلجأ إلى الطلاق بسبب تعرضها للظلم على يد زوجها

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت سارة يحيى، المتحدث باسم حملة «أريد حلا»، إنه يجب كتابة القائمة بما يرضي الله وليس المبالغة من قبل السيدة «النوبيين في الماضي كانوا مش بيكتبوها، لكنهم حاليا يكتبونها عندما أصبحت المرأة تشارك في شراء الأثاث المنزل وتجهيز الشقة».

سبب لجوء السيدة للطلاق

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، أن المرأة تلجأ إلى الطلاق بسبب تعرضها لكثير من الظلم على يد زوجها، مشيرة إلى أنها تناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الطلاق من أجل حماية حق الأطفال.

السيدة المقهورة

وأشارت إلى أن السيدة في الغالب مجبورة على أمرها، مبينة أن عدم دفع مهر يوجب كتابة قائمة والعكس صحيح، وهذا يحل المشكلة ويجعل الأمور واضحة لدى الزوجين دون أي مزايدة من جانب أهل الزوج أو أهل الزوجة.

تعليق نقيب المأذونين

من جهته قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين في نفس الحلقة: «كان عندي كتب كتاب من يومين واتلغى بسبب عدم الاتفاق على القايمة ودي نقطة حساسة وجدالية لازم كل واحد يعرف حقه عشان يكون في وضوح وعدم الضغط على الآخر، لأن ده بيهد الزواج سريعا».