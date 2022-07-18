دعاء الشعراوي لتيسير الزواج.. «اللهم حقق لي رغبتي وارزقني بالرجل الصالح»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

وقت الأزمات والضيق، تلجأ الفتيات إلى الله عزوجل لتلبية جميع احتياجتهن ورغباتهن، خاصة عند الرغبة في الزواج، إذ يكون لكل واحدة متطلبات ونظرة لشريك حياتها تختلف عن الأخرى، فيبدأن في طلبها من الله عزوجل، والإلحاح في الدعاء حتى يستجيب لهن الله بمن يشعرهن بالرضا، وكان دعاء الشعراوي لتيسير الزواج من أكثر العبارات البحثية خلال الساعات الماضية.

دعاء الشعراوي لتيسير الزواج

لذا، يوضح «هن» خلال السطور التالية، دعاء الشعراوي لتيسير الزواج:

- اللهم يا رحمن ورب السموات والأرض وكل شيء في الكون بقدرتك يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالًا لما يريد، يا مبدئ يا معيد، اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع و أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقني الزوج الصالح.

- اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، يارب أقضي حاجتي وآنس وحدتي وفرج كربتي.

- اللهم أنت ربي، وأنا عبدك ضاقت بي الأسباب وأغلقت الأبواب، وزاد بي الهم والغم والاكتئاب وانقضى عمري ولم يفتح لي إلى فسيح مناهل الصفو والقربات باب وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب يا من إذ دعي أجاب يا سريع الحساب، يا عظيم الجناب يا كريم يا وهاب، اللهم حقق لي رغبتي وارزقني الزوج الصالح.

- اللهم إني أسألك بأنك الله وحدك لا شريك لك، وأشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اقضي حاجتي، وأنس وحدتي.

- اللهم ارزقني زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودة والرحمة، إنك على كل شيء قدير.

- اللهم يا من قولت للشيء كن فيكون، آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وارزقنا ما نحب وترضاه يارب العالمين.

- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقنا الزوج الصالح التقي العفيف.

- اللهم يا من دعي أجاب، يا رب الأرباب، يا عظيم الجناب ارزقني الزوج الصالح الذي تحب وترضاه يارب العالمين.

- اللهم أقض حاجتي، آنس وحدتي، وفرج كربتي، يارب اجعل لي أنيسًا صالحًا، فأنت بي بصير يا مجيب المضطر.

- يا من تقول للشيء كن فيكون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.