هبة مجدي تخطف أنظار الجمهور بسبب البوركيني.. اعرفي موضة 2022

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أحدثت الفنانة هبة مجدي جدلًا واسعًًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب ظهورها بملابس السباحة المايوه الشرعي «البوركيني»، من تصميم البلوجر وعارضة الأزياء هادية غالب.

هبة مجدي بالبوركيني

وظهرت الفنانة هبة مجدي بمايوه «بوركيني»، من تصميم عارضة الأزياء هادية غالب، إذ حرصت على اختيار ألوان مبهجة وجذابة، باللون الأزرق الفاتح، والبنفسجي الفاتح، كما نشرت صورًا لها رفقة زوجها المطرب محمد محسن.

ولكن تدوالت صورها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لأن سعر المايوه يفوق طاقة الكثير من الفتيات، إذ يبلغ سعره 3590 جنيها، كما حرصت على التقاط العديد من الصور دون وضع ميكب إذ اعتمدت على جمالها الطبيعي الذي يجذب الأنظار.

وعلى الرغم من سعره المتفاوت، إلا أن ألوانه المبهجة لاقت إعجاب الكثيرون، مما وضع الفتيات في حيرة لرغبتهنم في معرفة الألوان المناسبة لارتداء البوركيني خلال صيف 2022، وهو ما نعرضه فيما يلي، وفقًا لموقع «Style Caster».

المايوهات تجذب انتباه كل من يراها، وتخطف الأنظار اليها إذ كانت من الألوان الزاهية مثل البرتقالي، الوردي، الأخضر، إذ تضفي البهجة إلى صاحبها فضلًا على أنها تشعره بالأجواء الصيفية الممتعة، وموضة صيف 2022 في المايوهات تشهد إقبالًا كبيرًا هذا العام خاصة ألوان الوردي والبرتقالي.

نصائح عند شراء مايوه البوركيني

- احرصي على شراء مايوم متناسق كامل، والابتعاد عن شراء قطع منفردة حتى تضمنين حصولك على إطلالة جذابة وأنيقة.

- يلزم التأكد أن المايوه من القطع الأساسية في دولابك التي تظل معك خلال فترة طويلة، لذا احرصي على اختيار ما يناسبك سواء كان متفاوت في السعر.

- يفضل شراء الألوان الجريئة والمبهجة التي تناسب إطلالة صيف 2022.