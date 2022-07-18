حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يخطف الأنظار.. زواج بعد 20 سنة خطوبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زال حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك يثير اهتمام العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وذلك بعدما احتفل الثنائي العالمي الشهير بزواجهما عقب مرور ما يقرب من 20 عاما على خطوبتهما التي جاءت في 2002.

وشهدت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداول عدد من الصور والفيديوهات الخاصة بـ حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك، مع تفاعل الآلاف من المتابعين مع نبأ الزواج، لكنه لم ينشر أي من الطرفين صور الزفاف الرسمية حتى الآن.

تفاصيل حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك

ووفق ما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن الفنانة العالمية جينيفر لوبيز ظهرت بفستان زفاف أبيض أنيق «أوف شولدر»، وطرحة زفاف طويلة وبسيطة التصميم، وحملت باقة من الزهور في يديها، مع التقاط العروسين لصور تذكارية داخل سيارة كاديلاك وردية اللون.

وكان جاء حفل زفاف جينيفر لوبيز وبن أفليك داخل إحدى الكنائس في ولاية لاس فيجاس الأمريكية، أول أمس السبت، اللذان جذبت علاقتهما المتقطعة الكثير من اهتمام وسائل الإعلام منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تعليق جينيفر لوبيز على زفافها

ومن ناحيتها عبرت العالمية جينيفر لوبيز عن سعادتها في تصريحات إعلامية، قائلة: «كانت أفضل ليلة في حياتنا وذلك في حضور أولادنا».

وتابعت لوبيز في تصريحاتها: «سافرنا إلى فيجاس، ووقفنا في طابور للحصول على رخصة الزواج مع أربعة أزواج آخرين، جميعهم قاموا بنفس الرحلة كي يتموا زواجهم مثلنا، وبالكاد وصلنا إلى كنيسة الزفاف البيضاء الصغيرة بحلول منتصف الليل، وبدأنا نلتقط الصور داخل السيارة».