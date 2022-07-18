طريقة عمل سد الحنك بالعسل الأسود والطعم لذيذ.. نوعي لأسرتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجبة سد الحنك من الأطعمة الدسمة والشهية، التي يشتهر بها المصريون، فهي من الحلوى التي تعزز الشعور بالشبع عقب تناولها مباشرة، لاحتوائها على مكونات دسمة مثل السكر، السمن، والدقيق، لذا يتعلق بها العديد من الأطفال والأسر ما يدفع السيدات وربات المنزل في التفنن في طرق تحضيرها بالنكهات المتنوعة لذا نوضح في الموضوع الآتي، طريقة عمل سد الحنك بالعسل الأسود.

ووفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد»، المذاع على فضائية سي بي سي سفرة، نقدم طريقة عمل سد الحنك بالعسل الأسود في السطور التالية:

مكونات سد الحنك بالعسل الأسود

- 2 ملعقة سمن.

- 2 ملعقة سمسم.

- نصف كوب من سكر.

- كوب دقيق.

- كوب ماء.

- مكسرات.

- رشة قرفة.

- عسل أسود.

- طحين.

طريقة تحضير سد الحنك بالعسل الأسود

- أحضر إناء مناسب، وضيفي قدر مناسب من السمن على نار هادئة، ثم ضعي الطحين، وابدأي في التقليب تدريجيًا حتى يتحول اللون إلى الذهبي.

- ضعي كوب من الماء الدافيء ثم ضعي به العسل الأسود حتى يذوب.

- انقلي العسل المذاب إلى الطحين في الإناء مع التقليب جيدًا.

- أحضري أطباق التقديم، ثم ضعيه داخلها.

- يمكنك تزيينه بالمكسرات.

طريقة عمل سد الحنك

المقادير

- كوب من الدقيق.

- نصف كوب سكر.

- 3 ملاعق زبد.

- كوب حليب.

طريقة التحضير

- أحضري قدر على نار هادئة ثم ضيفي الزبد.

- ضيفي الدقيق إلى السمن مع التقليب جيدًا حتى يتغير لونه.

- ضيفي السكر إلى المكونات مع استمرار التقليب.

- ضيفي الحليب إلى الخليط مع التقليب حتى يتجانس معًا.

- جهزيه في أطباق للتقديم.

- يمكنك رشه بالمكسرات.

طريقة عمل سد الحنك وفقًا لخبيرة الطبخ سالي فؤاد عبر برنامج «حلو حادق»، المذاع على «cbc» سفرة

المكونات

- 2 ملعقة سمن.

- 2 ملعقة سمسم.

- نصف كوب سكر.

- كوب دقيق.

- قرفة.

- كوب ماء.

- مكسرات.

- شيكولاتة.

طريقة عمل سد الحنك

- ضعي السمن في قدر على نار هادئة، ثم حمري السمسم حتى يحمص جيدًا.

- ضيفي الدقيق مع التقليب جيدًَا حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

- ضعي السكر في الماء حتى يذوب جبدًا.

- اسكبي الماء إلى الدقيق مع استمرار التقليب، حتى تحصلين على عجينه متماسكة.

- أحضري الأطباق المناسبة للتقديم ثم ضعي بها المكونات.

- يمكنك تزيينه بالمكسرات، القرفة.

- جهزيه إلى التقديم.

سر نجاح حلوى سد الحنك

- احرصي على الالتزام بالمقادير المطلوبة.

- قلبيه جيدًا على نار هادئة حتى لا يحترق.