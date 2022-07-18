كلبة بفستان وشنطة تثير الجدل على «السوشيال ميديا».. وبيطري: «بتاخد مكافأة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ترتدي ملابسها المتنوعة بألوانها المبهجة، وتحمل حقيبتها ثم تسير بخطواتها الرقيقة قدم يلي الآخر، يرتسم على وجهها ملامح الفرحة التي نقلت من وجهها إلى كل من يراها عبر الفيديوهات التي تداولت لها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى تعرف بالكلبة «الفاشونيستا».

كلبة تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي

انبهار سيطر على الرواد والمتفاعلين عبر «السوشيال ميديا» بعد رؤيتهم لحيوان يفعل كل ما يصدر من الفتيات من اهتمام بأنفسهن، وملابسهن، وطريقة سيرهن في الشوارع، واتباع معظمهن لإتيكيت محدد، ظهرت الكلب وهي مرتدية فستانًا من اللون الأخضر والأحمر، وعلى رأسها وشاح من نفس اللون، وبدأت تسير بخطواتها التي أثارت دهشة المتفاعلون بشكل كوميدي.

ولاقت فيديوهات الكلب عارضة الأزياء آلاف من الاعجابات والتعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وكان من أبرز ما دون لها : «ربنا خلق الانسان يمشي والحيوان مش زينا ازاي هي تمشي كده»، وقال آخر: « الكلبة دي مهتمة بنفسها أكتر مني»، وآخر: «يا جماعة الكلب ربنا خلقه بطبيعة معينة ممكن ده يأُر سلبيًا عليه».

طبيب يكشف سر أناقة الكلبة

وقال الدكتور حسين عبداللطيف أخصائي الطب البيطري، إن الكلب لديه العديد من المهارات التي يمكن اكتسابها وفعلها مثلما يفعل الانسان، وهو ما حدث مع الحيوان في الفيديوهات المتداولة عبر «السوشيال ميديا»، هناك من علمها ودربها حتى يحصد مشاهدات «هو علمها ودربها عشان يعمل بيها شو ووصل للي عايزه».

وأوضح أخصائي الطب البيطري أن صحة الحيوان لا تتأثر نفسيًا، لأنه يستوعب ما يحدث معه، من تدريبات ومهارات يكتسبها «الكلاب بتستوعب كل حاجة زي الخيل»، والحيوان يفعل ما يوجه إليه لأنه يتعامل بطريقة المكافآت «بتعمل كل حاجة بإرادتها علشان متعودة على كده، وعارفة ليها مكافأة».